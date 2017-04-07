«Зеленые»: Поврежденный корпус БелАЭС увеличивает риск аварии 1 7.04.2017, 17:37

Халатность властей может привести к техногенной катастрофе.

Белорусская партия «Зеленые» и общественное объединение «Экодом» выступили с заявлением по поводу установления на первый энергоблок БелАЭС корпуса реактора, стукнутого о столб во время перевозки. Они настаивают, что надо прекратить строительство и провести независимое и публичное расследование инцидента с корпусом реактора, а также других инцидентов и нарушений при строительстве, передает «Радые Свабода».

Согласно заявлению, использование корпуса повышает риск аварии на БелАЭС, в том числе радиационной. По-прежнему ситуация непрозрачна и неподконтрольна общественности Беларуси и соседей. Не была создана комиссия с участием независимых экспертов для расследования происшествия. Такая ситуация, говорится в заявлении, «демонстрирует длительное безответственное отношение заказчиков и подрядчиков Белорусской АЭС к ее радиационной безопасности».

Кроме того, подчеркивают экологи, стройка ведется по экспериментальному российскому проекту, поэтому она «и без того несет недопустимо высокие риски для жителей Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и соседней Литвы, неприемлема экономически и опасна для энергетической системы страны». Такое заключение сделала ранее Общественная экологическая экспертиза строительства БелАЭС.

По заявлениям чиновников, корпус реактора прошел перед установление «визуальный, измерительный и другие» виды контроля, он соответствует «всем требованиям». Экологи же ссылаются на канадского специалиста в атомной энергетике Гордона Эдвардс, который утверждает, что этих мер недостаточно, чтобы выявить скрытые дефекты металла, которые могут во время эксплуатации привести к раcгерметизации корпуса. Кроме того, говорится в заявлении, удар может привести к нарушению прочности опорного бурта, на который крепится корпус реактора.

Это второй корпус реактора, который готовится для БелАЭС. Первый пришлось заменить, так как он упал с неназванной высоты. Минэнерго признало повреждение только через две недели. Поврежденный корпус «Росатом» может использовать на другом АЭС.

То, что на стройке БелАЭС случилось уже 10 инцидентов и 3 смерти, о которых сообщалось не сразу и только после давления независимых СМИ и соседних стран. В БелАЭС Литва видит угрозу собственной безопасности, поэтому выражает протесты в международных структурах и призывает не покупать электроэнергию с БелАЭС.

Введение в эксплуатацию первого энергоблока Белорусского АЭС отложено до 2019 года, стоимость строительства может вырасти на 780 миллионов долларов.