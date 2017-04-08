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В Гродно родители борются против русификации польской школы

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  • 8.04.2017, 19:16
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Новый проект Кодекса об образовании может способствовать вытеснению из школы польского языка и традиций.

Встреча родителей, чьи дети учатся в школе №36 с польским языком обучения, с представителями Министерства образования состоялась 6 марта. Поводом стал новый проект Кодекса об образовании, изменения в котором касаются, в частности, языка преподавания. Родители боятся, что из-за этого польский язык и традиции будут окончательно вытеснены из школы, чиновники апеллируют к лучшим условиям социализации учащихся и необходимости сдавать экзамены на государственном языке. Журналистов на встречу не пустили, пишет сайт hrodna.life.

Языковой вопрос в польской школе поднимается не в первый раз. В 2014 году он возник также в связи с предполагаемыми изменениями в Кодексе об образовании, в 2012 - когда в школе предложили создавать русскоязычные классы. Теперь встреча стала реакцией властей на письмо против изменений в законодательстве, которое подписали 380 родителей.

На встречу приехала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Коржова. Она рассказала о предлагаемых дополнениях в Кодекс, предусматривающих обязательное преподавание на одном из государственных языков истории и географии Беларуси, обществоведение и некоторых других предметов. Перечень их может быть расширен по желанию родителей. Обновленный кодекс также предусматривает проведение на одном из государственных языков выпускных экзаменов. Здесь сложности у учащихся могут возникнуть, например, с математикой - теперь ее, как и остальные точные науки, изучают по-польски.

По словам представительницы министерства, преподавание некоторых предметов по-русски или по-белорусски улучшить условия социализации детей в обществе, позволит им более успешно сдавать экзамены и продолжать обучение не только в Польше.

Родители апеллируют к тому, что возможность учиться на государственных языках предлагается десятками школ города, а для тех, кто выбрал польскоязычное обучение, исчезнет единственная возможность обучения на родном языке. Что касается знаний обеих государственных языков, то дети владеют ими свободно - улучшать нечего.

Также родители вспоминали о польско-белорусский договоренность, согласно которой эта школа, построенная за польские деньги, должна использоваться только для обучения на польском языке.

Директор школы №36 и чиновники от образования резко отказались от комментариев. «Это наш внутренний вопрос», - сказали они журналистке и приказали покинуть школу.

Родители в феврале и марте написали письма с просьбой о помощи к спикеру Сената Польши, Министру иностранных дел, главе комиссии Сейма по делам поляков за пределами и к послу и консулу Польши в Минске и Гродно. Однако до сих пор никто не ответил на обращение родителей.

Изменения в кодекса затронуть на Гродненщине еще три школы национальных диаспор - польскую школу в Волковыске и две в Островецком и Вороновском районах, где обучение ведется по-литовски.

Проект Кодекса об образовании был опубликован в феврале 2017 года и в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. Он должен быть вынесен на рассмотрение «палаты представителей» до июля.


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