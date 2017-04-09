Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко 24 9.04.2017, 8:01

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Народные протесты показали, что белорусы хотят быть европейцами.

Об этом сайту Charter97.org заявил известный украинский политик и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

- Как вы прокомментируете сегодняшнюю политическую ситуацию в Беларуси, которая сложилась после Дня Воли?

- Политическая ситуация в Беларуси сейчас требует решительных действий. Усилиями Кремля и «зиц-президента» Лукашенко Беларусь превращается в своего рода копию Украины при Януковиче.

Если проследить методы действия кремлевских технологов, то видно, что Украина прошла те же этапы. И недавние нефтегазовые «переговоры» - часть этих методов.

Белорусы должны сегодня четко определиться и понять: Лукашенко и Путин ведут страну к войне. И белорусскому народу надо объединиться и действовать разумно и решительно, чтобы этого не допустить.

Народные протесты показали, что белорусы хотят быть европейцами, а их насильно возвращают в «русский мир». То, что произошло в годовщину празднования Дня Воли – еще одна иллюстрация этого. И жесткость в подавлении мирной демонстрации, и присутствие российских военных, которые как бы «прибыли на учения» показывают, что режим Лукашенко напуган. Его действия 25 и 26 марта в Минске – четкий показатель страха перед белорусским народом.

Из-за страха перед народом он может пойти на самые нелогичные действия. Не знаю, что думает ближайшее окружение Лукашенко и не понимаю его. Но я по личному опыту знаю, что происходит, когда никто не останавливает этот идиотизм «первого лица». Пора останавливать маразматичные действия Лукашенко по отношению к белорусскому народу. Любой ценой – как угодно.

Я бы призвал тот «истеблишмент», который еще есть в Беларуси, выступать на стороне протестующего народа.

Также хочу сказать, что в белорусской ситуации очень важно доносить до людей альтернативную информацию. Я был в вашей стране и знаю, что то, что транслируется из «ящика» 24 часа в сутки, просто может довести до сумасбродства. Слушать параноидальное прокремлевское вещание официальных СМИ практически невозможно, это претит нормальной человеческой сущности.

Как можно вообще позволять выливать весь этот идиотизм на голову нормальному рядовому белорусу, который хочет быть европейцем? Это я говорю как человек, который убежден, что белорус по своей сути – в гораздо большей степени европеец, чем украинец. Необходимо все сделать, чтобы остановить эту пропаганду.

- 6 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о возможности возвращения санкций против режима Лукашенко. Как дипломат, как вы оцениваете это решение?

- Я считаю, что Европе необходимо максимально жестко действовать в отношении Лукашенко. И не менее жестко – в отношении Путина.