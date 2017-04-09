Поезд «Москва-Брест» попал в масштабную аварию 8 9.04.2017, 8:12

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Фото: TACC

Десятки человек пострадали, среди них – два гражданина Беларуси.

Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом «Москва — Брест» в ночь на воскресенье на западе российской столицы.

Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них граждане Беларуси. Спасатели разбирают завалы, чтобы восстановить движение по железной дороге, сообщают РИА «Новости».

В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

По данным некоторых российских СМИ, пешеход на рельсах был пьян.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении.

Фото: ria.ru

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, пояснили в РЖД. Представитель МЧС в свою очередь рассказал, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом «Москва-Брест», сообщают очевидцы с места событий.

«В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера», — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было.

По данным российских железнодорожников, за медпомощью обратились около 50 человек.

«По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси», - сообщило МИД Беларуси на своей официальной странице в Twitter.

По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси https://t.co/jFMOWGjWen — МИД Беларуси (@BelarusMID) 9 апреля 2017 г.

МЧС России в ночь на воскресенье, 9 апреля, опубликовало на своем сайте список госпитализированных после столкновения пассажирского поезда «Москва — Брест» и электрички на западе Москвы.

По данным на 4:45, в списке — 12 имен.

Ткаченко Илья Андреевич, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9

Сулейманова Виктория Рафаэльевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9

Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет. ГБУЗ «ГКБ № 71»

Волознев Роман Леонидович, 20 лет. ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского».

Селезнева Влада Игоревна, 45 лет ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского».

Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год. Первая градская больница им. Н.И. Пирогова.

Парежка Диана Андреевна, 26 лет. Первая градская больница им. Н.И. Пирогова.

Никитина Виктория Александровна, 36 лет. ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина».

Зотов Сергей Александрович, 28 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Юденко Елена Владимировна, 50 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Поданина Светлана Викторовна, 54 года. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

У большинства госпитализированных состояние средней степени тяжести, у двоих — уточняется.

20-летний белорусский певец Роман Волознев, пострадавший в результате аварии на железной дороге, рассказал о ЧП: «Поезд стоял несколько минут, потом был сильный удар. После этого приехали экстренные службы, и я был госпитализирован. Нас никто не предупредил о возможном столкновении, поэтому все люди оказались не готовы к такому сильному удару».

Агентство ТАСС проводило текстовую онлайн-трансляцию с места аварии.

06:20

Движение электричек восстановлено, в ближайшее время пройдет первый пригородный поезд.

05:45

Врачи выписали из больниц семь пострадавших. «В настоящее время в больницах остаются пять человек», - сообщили в медицинских службах.

05:17

В МЧС рассказали, что пассажиры поезда не поддались панике и помогали друг другу. «Эвакуация была организована четко», - подчеркнул руководитель смены 28-й пожарной части Москвы Владимир Иванов. Помощь оказывали и проводники в вагонах.

04:28

Больницы Москвы приняли 14 пострадавших в результате столкновения, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

04:21

МЧС опубликовало список пострадавших. В документе только фамилии тех, кто был госпитализирован.

04:02

Пассажиров поезда «Москва – Брест» будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО «РЖД».

«Пассажиров будут сопровождать медики. По предварительной информации, в результате столкновения поездов за медицинской помощью обратились 50 человек», - уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

03:57

Один из двух вагонов электрички поставлен на рельсы, сообщил ТАСС источник в железнодорожной отрасли, находящийся на месте происшествия.

«Один из двух вагонов поставлен на рельсы и скоро будет отбуксирован», - сказал собеседник агентства. Со вторым вагоном, лежащим на боку поперек пути, ситуация сложнее. «Его работники восстановительного поезда пытаются поднять при помощи крана»,- пояснил источник.

03:53

Как сообщил глава МЧС , на место столкновения будет направлена тяжелая техника. «Направьте в зону чрезвычайной ситуации тяжелую технику, чтобы быстро и оперативно убрать весь металлом с путей и провести благоустройство территории», - сказал он в ходе оперативного совещания.

03:12

По информации РЖД, к медикам за помощью обратились более 50 человек.

03:06

Первый электропоезд по Смоленскому направлению отправится по расписанию, заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

«Железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало», - сказал он.

По его словам, в настоящее время на месте работает аварийно-восстановительный поезд РЖД, убирается искореженный от удара вагон.

02:36

Компенсационные автобусы перевезли всех пассажиров с места аварии, сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

«Компенсационные автобусы вывезли всех пассажиров с Белорусского вокзала и Одинцово», - говорится в сообщении.

Автобусы перевезли около 500 пассажиров.

02:25

Пострадавшие получают всю необходимую помощь, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. По ее словам, соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ведомства оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате столкновения поездов»,- сказала Пенькова.

02:08

Машинист электрички находится в тяжелом состоянии.

01:52

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги восстановят к 7 утра, поезд до Бреста продолжит движение уже в течение получаса, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

01:44

С рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по двум путям.

01:40

Власти Москвы поручили столичному перевозчику ГУП «Мосгортранс» обеспечить работу компенсационных автобусов в районе аварии на Белорусском направлении Московской железной дороги «до последнего пассажира».

01:39

Энергетики завершили демонтаж контактной сети на месте столкновения.

01:38

Пассажирский состав принадлежит Белорусской железной дороге и обслуживается бригадой депо «Брест», сообщил источник в железнодорожной отрасли.

01:31

РЖД создали штаб в связи с аварией на Белорусском направлении МЖД, движение приостановлено

00:28

Очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. «У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам», - рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.