Более трех тысяч белорусов потребовали от МВФ не давать денег диктатору 2 9.04.2017, 9:19

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Фото: svoboda.org

Режим не должен получать никакой финансовой помощи, пока Лукашенко находится у власти.

Об этом говорится в петиции к МВФ на сайте change.org, которую на утро воскресенья подписал 3081 человек.

«Тысячи людей вышли с мирными ненасильственными протестами против налога на безработных. Согласно «декрету против тунеядцев» люди проработавшие менее 183 дней в году должны оплатить ежегодный налог в размере $250.

Диктатор ответил десятками (число постоянно растет) неправомерных арестов и судов с многочисленными нарушениями судебных процедур. Десятки законопослушных граждан задержаны. В то же самое время Международный Валютный Фонд продолжает переговоры с Лукашенко по предоставлению нового кредита.

Mы, нижеподписавшиеся, требуем прекратить все переговоры (включая консультации) между МВФ и руководством Беларуси до тех пор, пока все задержанные мирные демонстранты не будут освобождены.

Mы требуем от МВФ не предоставлять финансовой помощи Беларуси, пока Лукашенко остается у власти», - требуют авторы петиции.