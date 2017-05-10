Пинчука вызвали в милицию за парковку на газоне, а оштрафовали за митинг 1 10.05.2017, 10:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Житель Пинска Руслан Гусейнов недавно узнал о том, что получил штраф за участие в акции 26 марта.

Руслана Гусейнова в апреле вызывали в милицию в течение нескольких недель: участковый милиционер звонил на частный номер пинчанина и приглашал его в РОВД на беседу, передает «Свабода».

Поводом, как объяснял милиционер, являлось якобы то, что его автомобиль был припаркован на зеленой зоне, что нарушает статью Административного кодекса, поэтому участковому необходимо было провести беседу с Русланом. Но на требования по телефону Гусейнов решил не появляться:

«Мне в одной из бесед милиционер сообщил, что найдет меня и насильно приведет в участок. Меня это возмутило, поэтому я опубликовал в социальных сетях разговор с тем милиционерам. После этого все звонки прекратились.

Но вот недавно я узнал, что меня осудили за участие в несанкционированной акции. В почтовом ящике я нашел письмо. Интересно, что это заказное письмо, которое должно выдаваться на руки только после собственноручной подписи. Я же ничего не подписывал, мне просто конверт бросили в ящик. А в этом конверте я нашел постановление суда.

Там сообщается, что судья принял решение оштрафовать меня на 20 базовых величин. Также из письма я узнал, что суд надо мной начался 13 апреля, а окончательное решение было принято только 20 апреля. Интересно, что суд надо мной происходил без моем присутствии».

Руслан Гусейнов говорит, что намерен обжаловать приговор. Он подтверждает, что был на площади 26 марта, но не было выступающих. Просто люди собрались и через некоторое время разошлись, что по мнению Гусейнова, не является правонарушением.