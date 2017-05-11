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Максим Филипович – пропагандистам БТ: Будете дворы мести

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  • 11.05.2017, 11:40
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Максим Филиппович
Фото: «Радыё Свабода»

Блогер в жесткой манере «проехался» по рупору госпропаганды.

Максим Филипович стал известен после событий белорусской весны, блогер принимал активное участие в освещении протестов. На своем канале гомельский активист в резкой форме критикует налог на «тунеядство». В этот раз «блогер белорусских протестов» прошелся по главному каналу лукашенковской пропаганды:

«Тем, кто клепает подобное, место на телевидении не будет, будете дворы мести. За то, что я показывал правду меня арестовали.

Что-то я не видел журналистов БТ на народных собраниях, где же вы? Почему вы правду не показываете? Вам уже даже старики не верят. Не нужно отключать к своим видео комментарии. Глазки колет правда? Посмотрите на количество дизлайков под своими видео, посмотрите статистику. Позорники!»


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