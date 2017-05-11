Белорусы вернулись с заработков в России с фальшивыми деньгами 13 11.05.2017, 15:42

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Трое жителей Столинского района ездили в РФ на сельхозработы.

Жители Столинского района вернулись с заработков в России с фальшивыми деньгами, сообщили БелТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Первая фальшивка была выявлена в отделении банка д. Большое Малешево.

Там 33-летний сельчанин предъявил к обмену пять купюр достоинством 5 000 российских рублей каждая. Три банкноты вызвали у сотрудницы банка сомнение в подлинности, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.

Как позже пояснил мужчина, деньги он получил от своего работодателя в России за выполнение сельскохозяйственных работ. О том, что они поддельные, не предполагал.

Как оказалось, на заработки в соседнюю страну мужчина ездил не один, а с тремя друзьями - также жителями Столинского района.

В ходе осмотра у мужчин была изъята 41 денежная купюра с признаками подделки. Для определения подлинности валюту отправили в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно заключению эксперта 10 денежных билетов общей суммой 50 тыс. российских рублей изготовлены из двух склеенных между собой листов бумаги.

Изображения серийных номеров выполнены способом электрографии, остальные изображения - способом цветной капельно-струйной печати. Столинский РОВД по данному факту проводит проверку.