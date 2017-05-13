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Кто купит пивзавод?

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  • 13.05.2017, 9:39
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Фото: tut.by

Гродненский пивзавод хорошо иллюстрирует трагическую судьбу белорусской промышленности.

Первый аукцион по продаже построек Гродненского пивзавода назначен на 26 мая. Звонки от потенциальных покупателей поступали, но официально пока никто не зарегистрировался на торгах.

Об этом «Перспективе» рассказали в Гродненском горисполкоме.

Объект оценили в сумму свыше полтора миллиона рублей. Комплекс внесен в список историко-культурных ценностей. Продавцом является частная фирма – СООО «Экопромэнерго». Напомним, что эта организация выкупила здание, но так и не приступила к восстановительным работам. Правда, тогда аукционная стоимость комплекса равнялась 3,4 (неденоминированным) миллиардам рублей. Фирма занималась оптовой продажей чугуна и стали, грузоперевозками, продажей и сдачей в аренду недвижимости. Организация обещала перестроить бывший завод под комплекс с гостиницей, музеем пива, рестораном и даже собственной броварней.

Два года назад СООО «Экопромэнерго» объявило себя банкротом. При этом не выполнило обязательства по сохранению памятника архитектуры. Экономический суд по Гродненской области постановил изъять пивзавод, оставшийся без надзора, у владельцев. Согласно Гражданскому Кодексу РБ, это возможно, выставив имущество на торги.

Контролирует вопрос продажи пивзавода антикризисный управляющий СООО «Экопромэнерго». К слову, в случае провала торгов, продавец может снизить цену, чтобы привлечь покупателей.

Гродненский пивзавод хорошо иллюстрирует трагическую судьбу белорусской промышленности: пока государство в рамках инвестиционных программ тратит огромные миллиарды непонятно на что, уникальное малое предприятие с полуторовековой историей пришло в упадок и пошло по рукам непонятных фирм-однодневок, которые занимались продажей металла.


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