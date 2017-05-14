Тиллерсон: Вмешательство РФ в выборы США «хорошо задокументировано» 4 14.05.2017, 20:31

Рекс Тиллерсон

Фото: РБК

В США ведется расследование действиий российских хакеров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу NBC заявил, что вмешательство России в выборы президента США в прошлом году «хорошо задокументировано», передает «Радио Свобода».

По информации госсекретаря, вмешательство не было доведено до конца. Глава Госдепартамента отметил, что отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, отвечающий американским национальным интересам.

В США ведется расследование действиий российских хакеров. Следователи предполагают, что хакеры могли повлиять на исход президентских выборов в пользу республиканца Дональда Трампа посредством кибератак против Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон.

Кремль отвергает все обвинения во вмешательстве в политические процессы в США.