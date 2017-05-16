В Полоцке появилась бронзовая скульптура профессора 4 16.05.2017, 15:55

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Фото: БЕЛТА

Ее установили на площадке Полоцкого университета, на территории бывшего коллегиума.

Высота скульптуры — 2,7 метра. Как передает БелТА, мероприятие было приурочено ко Дню университета.

Автором скульптурной композиции "Профессор Полоцкой академии" является декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств Александр Прохоров.

Образ профессора собирательный. В левой руке он держит книгу, указательным пальцем правой руки указывает вверх, а смотрит в сторону бронзовой скульптуры студента. Последнюю установили в 2010 году на той же площадке.