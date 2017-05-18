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Анджей Почобут: Выглядит, будто поляки находятся в Беларуси под подозрением

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  • 18.05.2017, 10:29
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Власти хотят принять поправки в Кодекс об образовании, согласно которым школы национальных меньшинств ждет русификация.

Родители возмущены и собираются довести дело до суда, Союз поляков собирает подписи к Лукашенко, сами же власти толком не могут сформулировать, зачем вносить правки в закон, которые коснутся только четырех школ в стране. Такое решение - это удар по престижу Беларуси и авторитету Министерства образования. Зачем чиновники идут на это? - пишет сайт «Белорусский партизан».

В чем суть поправок?

Изменения в Кодекс об образовании, как ожидается, будут внесены в законодательство в июле. Согласно некоторым, например, школьники смогут идти в первый класс с 5 лет, наполняемость классов увеличат до 30 учеников.

Среди изменений также есть поправки о государственном языке, которые могут изменить привычный процесс обучения в школах национальных диаспор. В Беларуси их четыре, и все они располагаются в Гродненской области — школы с польским языком обучения в Гродно и Волковыске, которые существуют более 20 лет, и две школы в маленьких деревнях в Островецком и Вороновском районах, где обучение ведется по-литовски.

Согласно проекту Закона, в школах национальных диаспор нужно будет изучать предметы «Всемирная история», «Обществоведение», «География», «Человек и мир» на русском или белорусском языке. Почему именно такие предметы жизненно необходимо изучать на государственном языке - остается под вопросом. Перечень этих предметов может расшириться по решению местных властей.

Кроме этого, все выпускные экзамены могут проводиться только на одном из государственных языков. А на каком языке сдаешь - на таком и изучаешь. Поэтому если нужно сдавать, например, экзамен по математике, то необходимо ее также учить на русском или белорусском.

Борьба против русификации

Попытки русификации польской школы №36 в Гродно происходят не первый раз. В 2012 году городские власти хотели перенести в польскую школу несколько классов из соседней переполненной русскоязычной школы. Тогда один из родителей, активист польского национального меньшинства в Беларуси Веслав Кевляк пригрозил акциями протеста, если русификация польской школы официально подтвердится.

Потом, в 2014 году, на уровне Министерства образования впервые попытались провести вышеназванные поправки в закон, которые ущемляют школы национальных диаспор. Союз поляков Беларуси собрал тогда 1400 подписей в Министерство образования против подобных изменений в законодательстве. Представительница ведомства Ирина Каржова специально приехала в Гродно, где в польской школе прошло совестное родительское собрание. Дело затихло. Правда, ненадолго.

В 2017 году снова заговорили об изменениях в Кодексе. Родители гродненской школы отправили 380 подписей в Министерство образования, Союз поляков собрал 5713 подписей, которые были высланы на имя Лукашенко.

Ст.15 Конституции РБ гласит: «Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь» Эти школы много лет работали по утвержденной государством программе, что же вдруг изменилось?

Позиция власти

Позицию властей в этом вопросе озвучила все та же Ирина Каржова, которая, как и в 2014 году, снова приехала в школу №36 в Гродно, чтобы встретиться с родителями учеников.

Чиновница подчеркнула, что поправки направлены на то, чтобы ученики национальных школ имели возможности для поступления не только в польские, но и белорусские, российские и другие вузы.

По ее словам, преподавание некоторых предметов по-русски или по-белорусски улучшит условия социализации детей в обществе. Государство хочет, чтобы ученики знали два государственных языка, обучались по всем предметам согласно утвержденных программ и в то же время изучали родной язык и культуру.

При этом родителей «успокоили», мол, не переживайте, будете сдавать экзамены на русском языке, а не белорусском. К слову, сейчас в польских школах в математику и другие предметы преподают и сдают на польском языке.

Журналист Анджей Почобут, который присутствовал на собрании, рассказал «Белорусскому партизану», что Ирина Каржова заявила, что это - идеологическое решение, направленное на то, чтобы воспитывать патриотов Беларуси.

Анджей Почобут

«Это вызвало возмущение родителей, потому что все звучало так, будто поляки в Беларуси под каким-то подозрением. Хотя чиновница, конечно, так прямо не говорила. Произошел жесткий обмен мнениями на это счет. В итоге она сказала, что в Министерстве будут думать, что делать», - отметил журналист.

По его мнению, белорусские власти осознанно много лет пробуют уничтожить польские школы. «И речь идет именно о русификации, Каржова на собрании так и говорила родителям - не переживайте, будет все по-русски. Это их цель, но когда они видят сопротивление, они делают шаг назад. Несколько раз уже пробовали русифицировать школы, но все попытки разбивались о СПБ, который начинал кампанию в защиту», - говорит журналист.

Вопросы деятельности польской школы регулируются соглашением между СПБ и органами образования Беларуси.

«Подобные изменения в Кодексе об образовании - это нарушение польско-белорусской договоренности, согласно которой эта школа, построенная за деньги польских налогоплательщиков, должна использоваться только для обучения на польском языке», - сказала в комментарии журналистам председатель Союза поляков Анжелика Борис.

Она обратила внимание на то, что местные органы власти смогут расширить число предметов в школе, которые также будут преподаваться на русском языке.

«Фактически это станет началом того, что все предметы будут преподаваться на русском языке. Это изменяет статус школы и условия договора 1996 года: когда открывалась школа, было подписано соглашение между Союзом поляков и властями, согласно которому школа будет иметь статус с польским зыком обучения. В соглашении прописано, что в школе все предметы будут изучаться на польском языке. Предполагаемые поправки противоречат статусу школы - она становится двуязычная», - разъясняет Анжелика Борис.

Глава СПБ Анжелика Борис

«Мы надеемся, что на фоне налаживания диалога между Польшей и Беларусью белорусские власти не станут вводить эти поправки к Кодексу, иначе для двух польских школ это будет означать ликвидацию. Мы еще деликатно настроены, а вот родители - очень по-боевому. Мы готовы к диалогу с властью. Это ситуация покажет, готова ли к диалогу сама власть», - резюмировала Анжелика Борис.

Родители готовы идти в суд

Родители очень возмущены такой ситуацией и также собирали подписи против поправок в Кодекс.

«Два года назад к нам приезжала представительница Министерства Ирина Каржова, она все отлично поняла, услышала позицию родителей. В Министерстве отложили этот законопроект, и вот спустя время решили снова ввести. То, что школу хотят фактически перевести из польскоязычной в русскоязычную, чиновница пыталась объяснить низкой успеваемостью. Это при том что у школы 80% учеников поступает в вузы. Низкая успеваемость звучит как издевательство. В конце собрания Ирина Каржова несколько раз повторила «Мы государство, мы так решили», рассказывает мама одного из учеников школы Наталья Сорока.

Получается, власти так хотят и даже не стараются объяснять - почему.

«Для чего они хотят ввести поправку, которая коснется только четырех школ в республике? Это целенаправленное желание свернуть обучение на языке национального меньшинства, властям нужно избавиться от двух польских школ. Чем больше русского языка - тем лучше. Белорусского языка в системе образования практически не осталось, нужно теперь убрать и польский», - отмечает жительница Гродно.

Родители написали письма в постоянные комиссии национального собрания по образованию, вопросам национальных меньшинств, депутатам, которые непосредственно влияют на принятие законопроектов. Ответов пока нет.

Также родители писали в польское Министерство иностранных дел, получили оттуда ответ, что там «крайне обеспокоены ситуацией» и со своей стороны обещают всяческую поддержку. Никакой конкретики родители не услышали, хотя наверное трудно ее дождаться со стороны министерства иностранных дел другого государства - решение принимают власти Беларуси.

Если поправки все же примут, родители готовы подавать в суд.

«Мы же живем в правовом государстве, можем воспользоваться такими инструментами, почему бы и нет?» - говорит Наталья.

Позиция школ

Директор школы №36 Данута Сурмач заняла позицию нейтралитета. Это можно понять - администрация школы, учителя - люди подневольные. Не мешают, но и не помогают. Хотя учителя, дети которых учатся в польской школе, тоже подписывали письмо к властям. По слухам, список учителей, которые подписали это письмо, зачем-то потребовали в районо.

При этом борются за свои права только родители учеников польской школы и СПБ, в то время как почему-то молчат литовские школы, которых также непосредственно коснутся изменения в законе.

Зачем это нужно власти?

На самом деле такие решения - это удар по престижу Беларуси и авторитету Министерства образования. Зачем чиновники на это идут?

Ремарка о том, что таким образом государство хочет воспитывать патриотов Беларуси, обнажает чье-то извращенное понятие патриотизма. Еще в начале 2000-ых один белорусский чиновник сказал польским активистам, что не будет ни белорусских, ни польских школ, будут только русские. Такой вот странный «патриотизм» через призму русификации. Нормальный же патриотизм - это когда людям нужна своя страна. И это не про то, когда человек кричит, что он белорус. А когда говорит «я белорус», «я поляк», «я литовец», «я еврей», «я русский», но я патриот этой страны, потому что я знаю, зачем мне нужна эта страна и я буду за нее стоять при любых обстоятельствах.

После окончания польской школы многие ученики поступают в польские университеты. Если это решение идеологическое, и этим власти пытаются задержать польскоязычного школьника в Беларуси, то это попытка заткнуть тряпкой дыру в борту «Титаника». Во-первых, есть множество других способов уехать в Польшу. Во-вторых, самое главное: бороться нужно не с Картой Поляка, не с польской школой, а бороться нужно с экономической ситуацией в стране, чтобы для людей было ценно и выгодно оставаться здесь. Белорусы полякам не враги. Поляки важны для белорусов, для нашей культуры, истории, религии.

Подобные решения часто принимаются из-за волюнтаризма какого-то одного человека. Возможно, в Министерстве образования сидит какой-то отставной полковник или какой-нибудь молодой русофил, который продвигает подобные решения из-за какой-то своей картины мира.

Нам же, видимо, пора понять, что нормальные польские школы в Беларуси будут тогда, когда в стране будут нормальные белорусские школы.


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