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Агент ФСБ РФ вербует белорусов для войны на Донбассе

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  • 18.05.2017, 20:47

Работающий на ФСБ бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ Николай Шелехов занимается вербовкой военных в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте группы «Информационное сопротивление», передает apostrophe.ua.

«Бывший военнослужащий ВС РФ Шелехов Николай Леонидович, гражданин РФ, который, используя свои связи с бывшими сослуживцами по службе в ВДВ и частях специального назначения ВС РБ, проводит работу по их вербовке для участия в боевых действиях на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также занимается шантажом наемников и через запугивания привлечения к уголовной ответственности заставляет их совершать противоправные действия в Беларуси.

С первых дней российской оккупации Донбасса, Шелехов принимал активное участие в военном конфликте на стороне российских военных в составе т. н. отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он известен своим жестоким отношением к подчиненным и личным участием в расстрелах пленных украинских военнослужащих.

После ранения в 2015 году Шелехов вернулся в Беларусь. Там он активно занялся общественно-политической деятельностью и активно участвует в деятельности ветеранских организаций.

«С обострением внутриполитической ситуации в Беларуси в марте месяце, Николай Шелехов удивительным образом активизировал свою деятельность по объединению в неформальную и неофициальную организацию бывших «Белорусских добровольцев» принимавших участие в боевых действиях на Донбассе», - отметили в «ИС».


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