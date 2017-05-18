Василий Поляков: Акции протестов показали, что власть боится силы 1 18.05.2017, 21:53

Фото: ucpb.org

Гомельский активист заявил, что только протесты могут заставить власти пойти на уступки.

Гомельский герой национального флага Василий Поляков рассказал ucpb.org о важности протестов. По словам активиста, власти были напуганы весенними протестами.

- Акции протестов, которые прокатились в конце зимы-начале весны текущего года, они показали, что власть понимает только силу и силы боится. И когда она такую силу видит в форме протестов, готовности общества отстаивать свои права, она на это реагирует и готова идти на уступки.

В том числе и в Гомеле можно было проследить, как власть реагировала на акции протеста, и на каком-то этапе власть готова была к тому, чтобы вести диалог. Другая проблема, что местные власти не всегда могут решать те вопросы, которые существуют на настоящий день. То есть местная власть не отменит Декрет номер 3, это для нее тоже проблема, - сказал Поляков.