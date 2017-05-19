Фотофакт: 60 лет назад в Минске на проспекте высаживали настоящие пальмы 9 19.05.2017, 7:50

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Мало кто из старожилов помнит об этом архитектурно-ботаническом казусе.

На минувшей неделе легендарный дизайнер Владимир Цеслер сделал коллаж Minsk. City of Dreams. Пальмы тут – художественный вымысел, но получилось симпатично.

А чуть раньше, выискивая старые открытки Минска, журналисты издания нашли вот такой интересный печатный артефакт: на нынешней площади Якуба Коласа в цветнике красуется небольшая пальма.

Вот что выяснили журналисты по поводу пальм в Минске.

Послевоенный Минск: на заднем плане – ГУМ.

Пальмы и фикусы в кадках в самом центре Минска – мало кто из старожилов помнит об этом архитектурно-ботаническом казусе. Ни в книгах о минских архитекторах, ни в специализированной литературе типа «Каталога декоративных растений на сезон 1955 года» или «Декоративном озеленении колхозов БССР» пальм не было замечено. Но факт их кратковременного появления – перед глазами.

Кадр из документального фильма «Новый Минск» (1954).

Послевоенный Минск, площадь Ленина.

Блогер Андрей Гордиенко, неоднократно поднимавший на форумах вопрос о минских пальмах, считает:

– Пальмы высаживали на лето на пару месяцев, зарывали в газон прямо в кадке. Поскольку пальмы в открытом грунте на территории СССР выживали только в субтропиках, во всех остальных климатических поясах на зиму их нужно было убирать в помещение. В принципе, в 1950-е годы пальма, как и фикус, в кадке были стандартным украшением интерьера, стояли в учреждениях, ресторанах и магазинах.

В Ботаническом саду предположили, что пальмы, растущие в кадках, на улицах Минска имели место быть. Сотрудница ботсада Юлия Сандрозд, младший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений, где пальмы выращивают и по сей день, подтвердила такую возможность:

– Пальмы выращиваются в оранжерее, а затем высаживаются в кадушках в землю на летний период. Но просто так расти в нашем климате они не могут, не хватает тепла. Выращивание пальм в оранжерее, на мой взгляд, носит скорее просветительский характер.

На самом деле нет ничего удивительного в появлении пальм в Минске. Новая послевоенная столица, как мы помним, – это Город Солнца, который одним только своим видом должен был на высоком уровне поддерживать идеологический дух граждан БССР, народа-победителя. Символика победы иногда сознательно, иногда бессознательно закладывалась везде: в названиях улиц, в архитектуре, скульптуре и т.п.

Возможно, именно в идеологеме «народ-победитель» и кроется секрет появления пальм в Минске. Фоли в своей «Энциклопедии знаков и символов» писал, что в Древнем Риме (а именно его роскошная архитектура стала прообразом сталинского классицизма) победившие солдаты, атлеты и гладиаторы награждались пальмовыми ветвями. Именно пальмовые ветви, посвященные Юпитеру, как символ победы несли во время триумфальных процессий. С другой стороны, пальмовая ветвь также является символом долговечности и одной из эмблем мира, причем, в отличие от голубя, светской.

Насколько фантастической ни кажется эта теория, настолько реальной может она оказаться. По крайней мере, у нашей версии уже появился один единомышленник. Минский краевед Владимир Воложинский прокомментировал гипотезу: «Выдвинутая вами версия очень похожа на правду».