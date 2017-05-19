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В Чернигове памятник Богдану Хмельницкому развернули спиной к Москве

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  • 19.05.2017, 14:56
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Фото: getmanat.org

Такое расположение было изначально задумано архитектором.

В Чернигове памятник украинскому военачальнику Богдану Хмельницкому развернули на 180 градусов спиной к Москве. Теперь монумент, установленный в центре города, будет обращен лицом к Пятницкой церкви и главной площади.

Местные власти утверждают, что именно такое расположение было изначальной задумкой известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда. По их словам, при установке памятника тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть объект так, чтобы он был стоял лицевой частью к обкому компартии, говорится на сайте городского совета Чернигова.

Фото: kp.ru

Сообщается, что изменение расположение скульптуры обошлось местным властям в 700 тысяч гривен.


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