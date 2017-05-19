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Игорь Криушенко: В матче с Болгарией будем стремиться к победе

  • 19.05.2017, 17:08
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рулевой сборной Беларуси по футболу резюмировал предстоящую встречу с болгарами.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко заявил о желании обыграть Болгарию в рамках квалификации ЧМ-2018, пишет «Трибуна».

– Матч с Болгарией все-таки отборочный — нужен результат...

– Конечно, мы будем стремиться к победе. Тем более играем дома, а болельщики уже заждались успехов.

Матч Беларусь – Болгария состоится 9 июня и начнется в 21.45 по белорусскому времени. Последнюю победу в официальных играх белорусы одержали 9 октября 2015 года, когда в рамках квалификации Евро-2016 была обыграна Словакия (1:0).


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