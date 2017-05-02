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Суд в Гомеле оштрафовал задержанного накануне 1 мая независимого журналиста

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  • 2.05.2017, 14:20
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Евгений Меркис

Гомельского журналиста Евгения Меркиса обвинили в «нецензурной брани».

2 мая в Новобелицком суде Гомеля был рассмотрен административный протокол за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП) в отношении журналиста-фрилансера, члена Белорусской ассоциации журналистов Евгения Меркиса, сообщает «Радыё Свабода».

Судья Сергей Новиков оштрафовал обвиняемого в «нецензурной брани» Меркиса на 5 базовых величин.

Милиционеры задержали журналиста 30 апреля, когда он вышел из дома, и обвинили в нецензурной брани.

О своем задержании Евгений Меркис успел сообщить друзьям через СМС.

Коллеги предполагают, что это было превентивное задержание, чтобы он не смог 1 мая вести живую трансляцию с митинга, который провели в Гомеле демократические активисты.

В этом году за стрим акций протеста «нетунеядцев» в Рогачеве, Могилеве и Пинске Меркиса оштрафовали на 70 базовых величин. Несколько дней назад Евгений вел онлайн-трансляцию выхода на свободу из Гомельского следственного изолятора блогера Максима Филипповича.


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