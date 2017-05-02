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Бегун уволен с должности замглавы МЧС

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  • 2.05.2017, 18:17
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Фото: "Минск-Новости"

Замминистра МЧС сняли с должности за «дискредитирующие поступки».

Дмитрий Бегун освобожден от должности заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

В сообщении говорится, что Бегун освобожден от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям».

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 2 мая.

Напомним, в марте правитель рассказал, что заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. Его подозревали в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

Дмитрий Бегун был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси в декабре 2015 года. Ранее он занимал должность начальника столичного управления МЧС.


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