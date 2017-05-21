Судья-беспредельщица28
- Валерий Щукин, belaruspartisan.org
- 21.05.2017, 14:25
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Особенно рьяно ненавидят Конституцию во Фрунзенском районном суде Минска.
О том, что белорусские суды попирают процессуальные нормы, написаны сотни статей в СМИ.
О выполнении Конституционных норм даже заикаться не приходится: основной государственный закон судьи не знают (коли не выполняют).
Видимо заглядывали в этот документ лишь в учебном заведении. Да и только для того, чтобы получить диплом юриста.
Особенно рьяно ненавидят Конституцию судьи столичного Фрунзенского районного суда.
19 мая 2017 года в этом здании на улице Дунина-Мартинкевича судили меня, Валерия Щукина.
Процесс вела судья-беспредельщица Мария Ерохина.
В процессуальном кодексе написано прямо и понятно. Понятно всем, кроме Ерохиной.
Статья 2.8 ч.1
Физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, имеет право на защиту. Это право оно может осуществлять как лично, так и с помощью защитника.
Статья 2.8 ч.2
Судья обязана разъяснить физическому лицу предоставленные ему права и принять меры, чтобы оно имело фактическую возможность использовать все установленные ПИКоАП средства и способы для своей защиты.
Статья 2.8 ч.3
Нарушение права на защиту является основанием для отмены постановления о наложении административного взыскания.
Статья 4.1 ч.9
Физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, имеет право:
Знакомиться с материалами дела делать выписки из них, снимать копии с этих материалов.
Но Ерохина чихала с высокой колокольни на эту и другие статьи процессуального закона. Сия дама лишила меня юридической помощи: категорически запретила отснять материалы дела. Естественно, идти к защитнику без копий материалов дела, лишено смысла.
Председатель Фрунзенского суда, к которому дважды (12 мая и 18 мая) я письменно обращался с заявлением о вопиющем нарушении Ерохиной моего права на получение юридической помощи не отреагировал.
Ответа от председателя суда не получил. Ни устного, ни письменного.
Равно как и от начальника Центрального РУВД Минска, который демонстративно, уже более двух недель, не отвечает на мое письменное обращение.
«Не открою Америку», если скажу, что белорусский суд де-факто подчинен милиции и прочим силовым структурам. В деле по обвинению Валерия Щукина по статье 23.34 КоАП, заведенного Центральным РУВД, отсутствуют доказательства совершения правонарушения.
Статья 23.34 ч.1 КоАП.
Статья звучит так:
Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения…
Валерий Щукин не призывал к проведению митинга и уличного шествия. В деле нет аудио-видео подтверждения предъявленного обвинения.
Три сотрудника милиции, один из которых (начальник отдела) и документировал событие, заявили в суде, что ни Щукин, ни кто-либо из других присутствующих на площади, общественный порядок не нарушали.
Более того, объявления некого милицейского майора, что собираться на Октябрьской площади властями запрещено – не соответствуют действительности. Такого запрета Мингорисполкома нет. Да и быть не может, поскольку никто из граждан в исполком за разрешением на митинг не обращался!
Тогда кому запретили?
Однако на мое ходатайство запросить в Мингориспокоме копию запрета собираться 01 мая 2017 года на Октябрьской площади судья, поправ статью 6.11 ПИКоАП, не отреагировала. Мой защитник (как и я) обратиться с данным запросом не может, поскольку из-за противоправных деяний Ерохиной у нас на руках нет копии протокола.
Так называемые милицейские свидетели инкриминировали мне лишь выкрикивание здравицы в честь Беларуси: «Жыве Беларусь!».
Во-первых, я не кричал.
Во-вторых, аудиозаписи выкрикивания нет.
В-третьих, на мой вопрос всем троим свидетелям, в чем крамола проявления патриотического чувства к Родине все трое пожимали плечами.
Тем не менее, вменяли мне этот патриотический лозунг, как главное нарушение статьи 23.34.
Хотя о лозунгах в данной статье вообще нет упоминаний
Но в Беларуси и суд, и милиция законы не читают. Тем более, нормативными актами не руководствуются.
Из всех доказательств моего правонарушения, указанных в статье 6.3 ПИКоАП имеется только одно — протокол.
Показания «милицейских свидетелей» трудно назвать доказательствами, поскольку они не смогли ответить даже на элементарный вопрос: откуда знают дату моего рождения?
Отвечали по подсказке «судьи» Ерохиной.
В соответствии со статьей 11.11 процессуального закона судья обязана немедленно объявить принятое постановление.
Однако Ерохина и эту статью проигнорировала. Постановление не огласила. Сквозь зубы промычала: штраф десять базовых (230 рублей) и бегом из зала.
Разъяснить порядок обжалования посчитала ниже своего достоинства.
Валерий Щукин, belaruspartisan.org