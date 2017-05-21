закрыть
22 мая 2017, понедельник, 1:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Турция ввела безвизовый режим с Украиной

4
  • 21.05.2017, 20:21
  • 9,472

Анкара официально разрешила безвизовый въезд в страну для тех граждан Украины, которые являются обладателями ID-карт.

Соответствующий документ опубликован в официальном правительственном издании Resmi, сообщает «Новая газета».

По новым правилам, держатели карт, которые украинские власти начали выдавать взамен гражданских паспортов, смогут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

По словам председатель государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка, пока украинский МИД не получил дипломатическую ноту от турецкой стороны с датой начала поездок, но ее ожидают в течение одной-двух недель.

Напомним, 17 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

Соглашение в ближайшее время будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации документа.

В 2008 году начались переговоры между Евросоюзом и Украиной о введении безвизового режима. Позже Евросоюз объявил, что украинская сторона выполнила все условия плана подготовки к бизвизовому режиму.

Отмена визового режима с ЕС касается краткосрочных поездок — до 90 дней раз в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочных поездок может быть туризм, участие в культурных мероприятиях, а также посещение близких и родственников.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси