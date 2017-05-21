Турция ввела безвизовый режим с Украиной 4 21.05.2017, 20:21

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Анкара официально разрешила безвизовый въезд в страну для тех граждан Украины, которые являются обладателями ID-карт.

Соответствующий документ опубликован в официальном правительственном издании Resmi, сообщает «Новая газета».

По новым правилам, держатели карт, которые украинские власти начали выдавать взамен гражданских паспортов, смогут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

По словам председатель государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка, пока украинский МИД не получил дипломатическую ноту от турецкой стороны с датой начала поездок, но ее ожидают в течение одной-двух недель.

Напомним, 17 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

Соглашение в ближайшее время будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации документа.

В 2008 году начались переговоры между Евросоюзом и Украиной о введении безвизового режима. Позже Евросоюз объявил, что украинская сторона выполнила все условия плана подготовки к бизвизовому режиму.

Отмена визового режима с ЕС касается краткосрочных поездок — до 90 дней раз в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочных поездок может быть туризм, участие в культурных мероприятиях, а также посещение близких и родственников.