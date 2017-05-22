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В Светлогорске может вспыхнуть экологический бунт

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  • 22.05.2017, 8:39
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Житель настроены резко против запуска китайского целлюлозного комбината.

В Светлогорске к запуску готовится совместное белорусско-китайское предприятие по производству сульфатно-беленой целлюлозы. Завод будет относится к первому классу опасности: в процессе отбеливания целлюлозы хлором образуются ядовитые химические соединения. Беспокоятся экологи, переживают и светлогорцы, которые и так имеют из-за местных химических предприятий ощутимые проблемы со здоровьем, сообщает «Белсат».

Производство беленой целлюлозы во многих странах запрещено, а в Беларуси нет санитарно-технических критериев, чтобы контролировать уровень хлорсилантов в воздухе, образующихся в процессе химических процессов, и реагировать на их выбросы.

Часть оборудования, которое проложили китайцы, не соответствует требованиям безопасности для химических предприятий. Так, демонтаж проложенного китайцами несертифицированного кабеля и установление нового может занять полгода, а стоить $ 50 млн.

«Сегодня мы имеем большую проблему: о кабеле уже знает вся республика и по нашим сведениям на заводе оборудования европейского нет, а китайское. Доверия к качеству у людей нет», - говорит Елена Маслюкова из инициативной группы против строительства завода.

Ввести завод в эксплуатацию планировали еще в позапрошлом году, одних китайских кредитов власти взяли на $ 550 млн. Чиновники успокаивали Светлогорск, что оборудование на заводе будет на 80% европейское и только на 20% - китайское. Но австрийцы отказались устанавливать оборудование - якобы из-за неустойчивости фундамента.

«Нас обманывают, и жить в таком городе нам становится просто опасно», - говорит Маслюкова. – «Где гарантия, что когда его запустят он не взорвется и диоксид хлора не попадет в воздух и не отравить всех людей, которые живут в городе районе и даже во всей республике».

Времени до запуска предприятия остается все меньше, после нескольких лет противостояния с руководством завода сейчас активисты намерены обращаться в Министерство природы и охраны окружающей среды.

«Химической производством, вредным экологически, наш город перегружен и так», - считает эколог Вадим Болбас. – «И это было стратегической ошибкой. После запуска комбината жизнь в деревне Якимова Слобода станет невыносимой, а жизнь людей в близлежащих микрорайонов станет менее комфортной».

Планируется, что после введения в эксплуатацию на светлогорским целлюлозно-картонном комбинате ежегодно будет перерабатываться 2,5 миллиона кубов древесины и выпускаться 400 тыс. сульфатной беленой целлюлозы, из которой завод в Добруше будет производить 200 тыс. тонн картона соответственно.


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