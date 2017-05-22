Шестилетний ребенок из Японии установил необычный мировой рекорд 22.05.2017, 10:32

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Ицуки Морита стал самым молодым клубным диджеем.

Ицуки Морита, музыкально одаренный мальчик из Японии, которому всего шесть лет, попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый юный клубный диджей, пишет 120.su.

Чтобы продемонстрировать свой талант, Ицуки исполнил сет, длящийся чуть более часа, перед толпой зрителей, собравшихся в одном из клубов Осаки. Юный диджей, который с удовольствием исполняет смесь диско и рок-музыки, также умеет играть на барабанах, освоив эту науку благодаря одному из друзей своей матери.

Мальчик очень любит творчество шведского диджея Avicii, сеты которого и вдохновили его на то, чтобы попробовать самому встать к пульту. Более того, Ицуки всегда нравилось смотреть на то, как работают диджеи.