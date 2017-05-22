Футболист «Славии» забил курьезный автогол в последние минуты матча 1 22.05.2017, 11:11

Фото: vk.com/slaviya_mozyr

Главный тренер клуба Юрий Пунтус, видимо, был в шоке, на послематчевой пресс-конференции не появился.

Курьезный автогол получился у футболиста мозырьской «Славии» Дениса Ковалевского. Он забил в свои ворота уже в добавленные к основному времени минуты и принес победу «Ислочи» — 2:3. Главный тренер хозяев поля Юрий Пунтус, видимо, был в шоке, на послематчевой пресс-конференции он не появился, передает euroradio.fm.

Напомним результаты других матчей 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси в высшей лиге: «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2, «Неман» — «Крумкачы» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 2:0, «Гомель» — «Нафтан» — 3:1, БАТЭ — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Шахтер» — «Слуцк» — 2:1, «Минск» — «Днепр» — 0:0. Видео голов можно увидеть здесь.

«Шахтер» лидирует с 22 очками. БАТЭ имеет 20 очков, минское «Динамо» — 18, «Неман» и «Слуцк» — по 17. Игры 10-го тура пройдут 24, 26 и 27 мая. Центральным поединком тура станет встреча минского «Динамо» и «Шахтера».