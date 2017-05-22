Вове Путину готовят огромный привет 21 22.05.2017, 12:04

4,345

Рынок недвижимости в Крыму превратится в пустынный мираж.

В отличие от Ельцина, который являл собою воплощение принципа дихотомии, Путин всегда был целостной, в своей серости и убогости, личностью. Его полуголодное детство и обидно мелкие габариты искали компенсации в богатстве, власти и величии. Там не было внутренней борьбы, метаний и страданий. Все оказалось просто до безобразия. Путин просто жрал столько, сколько видел и продолжает это делать даже сейчас, когда ведомая им страна, за 17 лет, успешно встала раком, пишет блогер Аnti-colorados.

Вспыхнули и умолкли разговоры о том, что где-то под Геленджиком для Путина выстроен огромный дворец в миллиард долларов ценой. Это было сделано на сэкономленные от стройки олимпийских объектов Сочи. В других местах построены другие резиденции, чуть скромнее по размаху. Даже вне России, военные строители роют некий остров, чтобы уместить там и дворец, и бункер, где предусмотрено одно из личных хранилищ того, что нажито Путиным непосильным трудом. Валюта, золотишко, камешки и предметы искусства, в которых он ничего не понимает. Как говорится: "а хоть и жадный, зато – от души".

И вот прямо сейчас из Крыма приходят сообщения о том, что в районе Фороса, итальянцы, под присмотром военных инженеров, строят нечто такое, что переплюнет все созданное до этого. Дед Вова поехал крышей на мегастройках и Крым не избежал этой участи. Местные жители утверждают, что стройматериалы идут к объекту обычным путем, но перед въездом на территорию все перегружается на транспорт внутреннего использование, а перед этим – полностью досматривается все без исключения.

Понятно, что и челядь стремится тоже построить себе что-то рядом с боссом, ибо полагают, что свое имущество в Крыму Путин станет защищать до последнего. Тем более, что между собой они обсуждают, сколько ядерных боеголовок уже находится на территории полуострова. Именно поэтому, оккупанты всерьез занялись зачисткой прибрежной линии, освобождая ее под свою застройку.

Все три года оккупации шло под знаком захвата собственности объектов министерств и ведомств Украины, но уже в прошлом году все было закончено и пошел передел имущества из частных владений. Что характерно, под этот шум отжимались не только объекты недвижимости у моря, но и то, что может приносить доход, в ближайших местах. Под пресс пошли мини гостиницы, кафе, бары, рестораны, пекарни и прочее. Благо дело, для этого даже поводов не надо было. Хозяева имели небольшой выбор: солнечный Магадан или прощание с имуществом. Поскольку большинство этой публики любят слушать "Владимирский централ", но не любят посмотреть на это заведение изнутри, то имущество переходило к новым владельцам без особых трагедий. Было ваше, стало – наше. Когда они орали: "Путин введи" и "Крым наш", они вряд ли представляли, что в России уже давно принято вкладывать в слова совсем не тот смысл, который они несут изначально. Громкий крик "Путин введи" был услышан, и он таки ввел. Быдло полагало, что "зеленые человечки" как раз и есть то, что Путин ввел в Крым. Только теперь до них доходит, что человечки- не их забота, а вот ввели именно им, причем туго и с размаху и если сначала это было вроде как по согласию, то теперь с ними перестали церемониться полностью.

Как стало известно, по Крыму готовится законопроект, который аннулирует все правоустанавливающие документы, выданные до оккупации. А потому, теперь введут не отдельным гражданам, чье барахлишко приглянулось "братьям", а просто всем и явочным порядком. За что боролись – на то и напоролись. Это при том, что изначальные преференции, которые были выданы крымчанам за измену, планомерно ликвидируются. Уже нет речи ни об инвестициях, ни о каких-то проектах, способных дать новую жизнь умирающему полуострову. Единственное, что действительно финансируется – военка, силовики и упомянутые выше дворцы. Никакого касательства к этому местные жители не имеют, зато летом они получат представление о том, что значит Крым со своей водой. Это будет весело. Хотя, они были согласны на камни с неба, так что – пускай терпят и радуются за то, что Владимвладимыч изволили выстроить себе мегадворец в Форосе. Плюс к этому, сейчас крымчане могут ознакомиться с не документированными прелестями "русского мира" из Чечни, Калмыкии и Бурятии, к ним уже приехали братья, которые обучают их основам интернационализма. Вас тошнило от украинского? Ну так теперь будете глотать бурятский и чеченский, а не будете – вам помогут быстро и действенно.

Что важно для нас. Еще до начала деоккупации Крыма следует прямо сейчас издавать нормативно-правовые акты, которые объявляют ничтожными все сделки с недвижимостью, заключенные в Крыму с момента его аннексии. Причем, эта норма должна исключить возможность реституции. Просто новый владелец лишается права в пользу старого владельца, без возврата ему потраченных денег. Это важно потому, что российские покупатели обязаны были знать, что аннексия – не законна, а потому, любые покупки, заверенные органами грабителя – не имеют юридической силы. Это внесет ясность в рынок крымской недвижимости и сразу за этим пойдут очень веселые процессы. Причем, такую меру уже можно приурочить к попыткам РФ признать недействительными наши правоустанавливающие документы.

Второе, не менее важное. Нужно прямо сейчас принимать закон, по которому лица (не граждане Украины), зарегистрировавшие свое место жительства в Крыму после аннексии, будут признаны не имеющими регистрации в Крыму и подлежащие депортации с запретом въезда в Украину на срок от 100 до 200 лет.

Тем самым мы должны предупредить тех, кто уже что-то купил или зарегистрировался в Крыму о том, что после возврата Крыма им не будет в нем места и они должны прямо сейчас решать эти вопросы. Кроме того, это заставит воздержаться от рискованных шагов тех, кто подумывал о чем-то подобном. Это будет честный и открытый шаг. Кто не прислушается к голосу разума, берут все проблемы на свой счет.

Мы полагаем, что указанные выше меры не требуют никаких затрат и могут быть легко приняты на текущей сессии ВР, а эффект от них наступит мгновенно. Рынок недвижимости в Крыму превратится в пустынный мираж. Кроме того, это будет огромный привет Вове Путину и его строящемуся дворцу.