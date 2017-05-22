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Крик души минчанина: Ищу любую работу уже четвертый год

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  • 22.05.2017, 12:33
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Истории белорусских безработных, которые не смогли трудоустроиться до 1 мая.

За апрель в Беларуси трудоустроили больше 85 тысяч человек, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. «Мы дошли до каждого человека, — подчеркнула она. — Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен».

Журналисты tut.by поговорили с теми, кто хотел найти работу, но остался без нее.

«Это стресс, остаться на улице в предпенсионном возрасте»

Администратора Елену Дивак на предприятии сократили в июне 2016 года, когда ей было 53 года. Зарабатывала она около 3,5 млн рублей «старыми».

— Это был психологический стресс: остаться на улице в предпенсионном возрасте, имея высшее образование и двадцатилетний бухгалтерский стаж, — делится Елена. — Не думала, что такое случится.

После сокращения Елена уехала в деревню. Когда прошло шесть месяцев, решила обратиться в службу занятости, чтобы получить статус безработной и не платить налог.

— С чего я буду платить и за что, когда меня выставили на улицу? Мне оставалось два года до пенсии.

В ноябре Елена нашла вакансию в поликлинике возле дома — медицинским регистратором. Но оказалось, что проводить восемь часов на ногах здоровье уже не позволяет. После двухмесячного испытательного срока женщина вернулась в отдел трудоустройства.

— Что здесь предлагают? Вакансии регистратора, администратора. Сегодня получила направление на работу медицинским регистратором, в течение получаса доехала — а место уже было занято. Те вакансии, которые поступают в службу занятости, разбирают как горячие пирожки.

Предложений, которые подходят Елене, не так уж много. С ограничениями по состоянию здоровья женщина не сможет работать ни уборщицей, ни нянечкой в детском саду.

— Кажется, вроде бы ты с руками с ногами, а тяжело. В том числе, психологически. 59-летний мужчина в отделе трудоустройства рассказывал, как его встретил работодатель: «Сколько тут вам до пенсии осталось? Нам надо помоложе».

Но несмотря на трудности, место Елена ищет активно, в том числе, самостоятельно.

— Если иду мимо магазина, например, то захожу и спрашиваю: есть ли работа для моего возраста?

В поисках трудоустройства сейчас не только Елена, но и ее 30-летний сын. Мать говорит, что с парнем не захотели разрывать контракт.

— И он по глупости своей решил: «А вот не выйду на работу!». Здесь обычный безработный не может работу найти, а где ж тебя возьмут с увольнением за прогул? И задолженность по алиментам уже образовалась.

«Ищу любую работу уже четвертый год»

В 2014 году Филипп Хурсевич месяц проработал инспектором на Минской региональной таможне и хотя, по его мнению, «делал все, как полагается», через месяц молодого человека уволили.

— С тех пор никуда не могу устроиться. Ищу работу уже четвертый год, вообще любую, — жалуется парень.

Филипп — юрист и менеджер социальной сферы, закончил Российский государственный социальный университет. Но говорит, что место по специальности сейчас получить не может: зрение упало так сильно, что сложно работать с документацией. Хурсевич пытался устроиться продавцом и недавно стажировался в магазине игрушек 40 часов, но должность в результате не получил.

— В этом магазине мне предложили зарплату в 550 рублей, меня бы это устроило для начала. Но стажировка, пусть и неудачная — это первый за долгое время случай, обычно прихожу на собеседование и получаю отказ. Не берут на работу, объясняя это отсутствием опыта либо и вовсе безо всяких причин. В месяц отправляю резюме на 20−30 вакансий, хожу на собеседования 3−4 раза.

На учет в службу занятости Филипп не становился. Парень рассказывает, что приходил в районный отдел трудоустройства дважды, но каждый раз видел огромные очереди.

— Один кабинет ведет два района, и я логически подумал, что это малоэффективно. Устроить на работу они меня не устроят, а проблем только прибавится: езди к ним, отчитывайся, иди на курсы и так далее. Все же не ближний свет.

Сейчас 26-летний Филипп живет вместе с родителями и говорит, что своих расходов у него почти и нет, «разве что телефон и стрижка». Так как Хурсевич не работает, то свободное время тратит на дела по дому: готовку и уборку.

— Сейчас вот дачный сезон начался. А еще раньше я учил детей собирать кубик Рубика, проводил встречи, но сейчас все практически заглохло, мало кто этой темой интересуется, — признается парень.

Извещение о необходимости заплатить налог на тунеядство Филипп получал. Он пытался объяснить инспектору, что не может трудоустроиться, и хотя освобождения так и не получил, рассчитываться с государством не стал.

— Я же понимаю, что это незаконно с точки зрения юридической логики и просто здравого смысла, — говорит молодой человек. — Сейчас декрет № 3 приостановили, а потом, думаю, и вовсе забудут. Слишком уж сложно все реализовать.

«На собеседовании спросили: «Как вы относитесь к смерти?»

Анастасия Маковская окончила училище № 13. По специальности закройщик-портной отработала около пяти лет.

— Потом начался кризис, деньги нужно было зарабатывать, и я стала кассиром, — объясняет женщина.

Работу в супермаркете она оставила в январе этого года. Устала от графика «два через два», смен по 14 часов, плюс постоянных переработок и проблем с отпуском.

— Увольняться было страшно. Но ведь всегда страшно, когда не знаешь, что дальше будет! Я работаю с 17 лет, так что не привыкла к ситуации, когда нет стабильности.

Несколько месяцев женщина пыталась найти новую работу — в идеале, в магазине одежды, чтобы совместить две сферы интересов. Она посетила с десяток собеседований, была на стажировке, но пока безрезультатно. Причины у нанимателей — самые разные.

— Сейчас начинают придираться к мелочам, вакансии размещают для галочки, — негодует Анастасия. — Однажды мне отказали в работе кассиром, потому что на тот момент не хотели брать блондинок. В анкетах, которые заполняют при трудоустройстве в супермаркеты, вопросы из серии: «Какое хобби у ваших родителей?» или «Какая зарплата у вас была на прежнем месте работы?». Я считаю, это личная информация. Многие мои знакомые — в поисках работы, рассказывают то же самое. Одна устраивалась в строительную компанию, на собеседовании спросили: «Как вы относитесь к смерти?». А сестра интересовалась вакансией секретаря, и ей, специалисту с высшим образованием и опытом работы, задали вопрос: «Как часто вы посещаете стоматолога?».

Отдельный вопрос — это зарплаты, которые, по опыту женщины, оказываются ниже, чем указано в вакансиях.

— Видела объявление: ищем кассира за 300 рублей. На материально ответственную должность за такие деньги… Зная наш рынок и жизнь, минимальная зарплата, которую с моим опытом согласилась бы рассматривать, — 550 рублей на руки.

Маковская, устав от поисков, решила, что пора открывать собственное дело: студию по пошиву одежды. За субсидией женщина планирует обратиться в отдел трудоустройства.

— Почему не стала на учет раньше? В службу занятости больше смысла обращаться тем, у кого нет интернета. Как сказал один из мужчин в очереди, «безработным со стажем». Прогресс рулит! Пособие мне не нужно, так зачем становиться на учет? Не хочу занимать чье-то место, — рассуждает женщина.

«Не хочу работать бесплатно, у меня есть образование и опыт»

Когда в 2015 году Анна (имя изменено — прим. редакции) оканчивала университет, она уже год была замужем. Молодую семью ожидало распределение. У пары к этому моменту была работа в частных компаниях в Минске, вот только на факультете, где училась девушка, отдавали предпочтение именно заявкам из госкомпаний. Анну распределяли на несколько недель раньше, чем ее мужа, и комиссия дала ей распределение «на район», проигнорировав будущее распределение супруга в Минск. Выпускница решила не уезжать из столицы.

— Я получила внушительный счет от университета, — вспоминает девушка. — Планировала устроиться на работу по трудовому договору, чтобы выплачивать деньги в судебном порядке, но не могла сделать этого из-за отсутствия справки о самостоятельном трудоустройстве. С прежнего места работы пришлось уйти по той же причине. Замкнутый круг!

Рассчитаться с университетом у Анны получилось только спустя год. Это время она провела, не работая. Когда вопрос с распределением был решен, девушка начала активно искать вакансии по своей специальности. Уже полгода ее зовут на 2−3 собеседования в месяц.

— Образование у меня есть, опыт тоже: работала со второго курса. Казалось бы, что еще надо? — задается вопросом Анна. — Но по факту получилось иначе. Как только на собеседовании выяснялось, что я замужем три года, разговор уходил в другое русло: «А когда пойдете в декрет?». Я давала разные ответы, но ни один из них не устраивал собеседников. Один раз, чтобы меня точно взяли, я ответила, что не могу родить ребенка, поскольку у меня проблемы со здоровьем. «Замечательно», — улыбнулся работодатель.

Пока Анна устраивается на работу, с деньгами ей помогает муж. Анна признает, что ее поиски затянулись, поскольку любая вакансия ей не подойдет, есть определенные требования.

— Я хочу, чтобы работа действительно была интересная и хотя бы близкая к специальности, а не «листовки раздавать». Второй критерий — удаленность от дома, потому что тратить два часа в день на дорогу тоже не в радость, у меня ведь семья. И я не хочу работать бесплатно. Не потому, что просто так вздумалось и денег прошу за красивые глаза. Просто у меня есть образование и опыт. Соглашусь на 500 рублей в месяц, для Минска это совсем не большие деньги.

В службу занятости Анна не обращалась, и ее «тоже никто не искал».

— Прописка у меня минская, но никто до меня не дошел, никто не звонил и работу не предлагал. Несмотря на то, что я уже полтора года как не трудоустроенна. А сакрального смысла в том, чтобы самой стать на учет как безработная, я не вижу. С таким же успехом могу зарегистрироваться на сайте знакомств. Служба занятости не гарантирует мне работу, а только предлагает варианты. Я могу соглашаться на них или нет, но такое же право отказать мне есть и у работодателя. Так что все, что я получу от центра трудоустройства — общение со множеством неприятных людей, которые к тому же называют меня тунеядкой.


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