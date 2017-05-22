закрыть
22 мая 2017, понедельник, 17:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Джон Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы»

9
  • 22.05.2017, 13:16
  • 4,690
Джон Маккейн

Сенатор дал понять, что российским пропагандистам «не место в Белом доме».

Американский сенатор Джон Маккейн назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» и заявил, что ему не место в Овальном кабинете Белого дома. Президент США Дональд Трамп принимал Лаврова в Вашингтоне 10 мая, пишет rbc.ru.

Сенатор от штата Аризона от Республиканской партии Джон Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» президента Владимира Путина. Правителя России при этом он назвал «головорезом» и «убийцей». Отрывок из передачи размещен на странице телеканала в Facebook.

«Я знаю, что мистер Лавров — марионетка головореза и убийцы, который использовал российское прицельное оружие для того, чтобы бомбить госпитали в Алеппо, который нарушает права человека, вторгается на Украину и отбирает Крым… Ему нечего делать в Овальном кабинете», — сказал Маккейн.

Он также добавил, что если Трамп считает, что ему нужно провести с Лавровым личную встречу «в этих обстоятельствах», то это допустимо, однако надо учитывать, что он «не более чем пропагандист Путина».


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля