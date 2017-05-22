Джон Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» 9 22.05.2017, 13:16

4,690

Джон Маккейн

Сенатор дал понять, что российским пропагандистам «не место в Белом доме».

Американский сенатор Джон Маккейн назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» и заявил, что ему не место в Овальном кабинете Белого дома. Президент США Дональд Трамп принимал Лаврова в Вашингтоне 10 мая, пишет rbc.ru.

Сенатор от штата Аризона от Республиканской партии Джон Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» президента Владимира Путина. Правителя России при этом он назвал «головорезом» и «убийцей». Отрывок из передачи размещен на странице телеканала в Facebook.

«Я знаю, что мистер Лавров — марионетка головореза и убийцы, который использовал российское прицельное оружие для того, чтобы бомбить госпитали в Алеппо, который нарушает права человека, вторгается на Украину и отбирает Крым… Ему нечего делать в Овальном кабинете», — сказал Маккейн.

Он также добавил, что если Трамп считает, что ему нужно провести с Лавровым личную встречу «в этих обстоятельствах», то это допустимо, однако надо учитывать, что он «не более чем пропагандист Путина».