Нет выборов в своей стране? Проголосуй в другой 7 22.05.2017, 13:35

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Саймон Анхольт

Фото: ted.com

Саймон Анхольт представил инновационный проект «Глобальные выборы».

Впервые в истории любой человек, где бы он ни находился, может участвовать в выборах других стран. Но зачем это? В чём смысл? Позвольте объяснить, как это работает.

Belaruspartisan.org представил выступление Саймона Анхольта на интеллектуальной конференции TED с небольшими сокращениями.

Саймон Анхольт — независимый политический советник по вопросам построения национального бренд-имиджа государства, национальной идентичности и репутации, признан ведущим мировым специалистом в этой области. Некоторое время он был заместителем председателя Совета общественной дипломатии в правительстве Великобритании. Также является депутатом в Европейском культурном парламенте.

Саймон Анхольт является разработчиком индекса и самого понятия «хороших стран». Данный индекс нацелен на измерение того уровня, насколько каждая из 125 стран из списка содействуют развитию планы и всего человечества. При оценке стран учитываются такие показатели, как наука и технологии, культура, международный мир и безопасность, мировой порядок, процветание и равенство, здравоохранение и благополучие.

Он также автор проекта Global Vote («Глобальные выборы»), в рамках которого человек из любой страны может проголосовать на любых выборах, проходящих в любой другой стране.

«Сегодня, как никогда, мы сильно нуждаемся в мире, сделанном из хороших стран. Мы получим такие страны, только требуя этого от наших лидеров, компаний, обществ, и, конечно, от самих себя», — сказал Саймон Анхольт.

Референдум Великобритании по членству в ЕС стал первым «испытанием» для «Глобальных выборов». Избиратели в 39 странах проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, по сравнению с чуть более чем половиной граждан Великобритании, которые проголосовали за то, чтобы она покинула ЕС, на реальном референдуме.

«Как многие из вас знают, результаты президентских выборов в США были такими: Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии, одержала внушительную победу с 52% голосов. Джилл Стайн от партии Зелёных заняла второе место, с 19% голосов. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, шёл за ней по пятам с 14% голосов, а остальные голоса разделились между воздержавшимися и Гари Джонсоном, кандидатом от Либертарианской партии.

Вы, наверное, думаете, что я живу в какой-то параллельной вселенной? Нет, я не живу в параллельной вселенной. Я живу в реальном мире, и это то, как этот мир проголосовал. А теперь позвольте вернуться и объяснить, что я имел в виду.

В июне 2016 года я запустил проект под названием Global Vote, "Глобальные выборы", и он полностью оправдывает своё название. Впервые в истории любой человек, где бы он ни находился, может участвовать в выборах других стран. Но зачем это? В чём смысл? Позвольте объяснить, как это работает. Вы заходите на сайт, на этот красивый сайт, и выбираете голосование.

Вот какие у нас уже проходили. Обычно одно голосование в месяц. Вы видите здесь Болгарию, США, выборы Генерального секретаря ООН, а вон там в конце — референдум Brexit. Выбираете заинтересовавшее вас голосование и голосуете за кандидатов.

Вот кандидаты с последних президентских выборов крошечного островного государства Сан-Томе и Принсипи с населением 199 000 жителей, которое находится у западного побережья Африки. Можно прочитать краткое резюме каждого кандидата, которые, надеюсь, получились беспристрастными, информативными и ёмкими. И когда вы найдёте кандидата, который вам по душе, вы голосуете. Вот, например, кандидаты последних президентских выборов в Исландии. Вот как это работает.

Я могу назвать причину, по которой вы не захотите, — и я это понимаю, — вы не хотите вмешиваться в дела другого государства. Но наша цель не в этом. Вообще-то, вы и не сможете, потому что результаты мы обычно публикуем уже после окончания официальных выборов, поэтому повлиять на ход этого процесса мы никак не можем. Что ещё более важно, нам не интересны внутренние проблемы отдельных стран. Это не то, за что мы голосуем. То, что американскому народу обещали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, нас, честно говоря, не касается. За это вправе голосовать только американцы.

В глобальном голосовании вы задаёте себе только один вопрос: что тот или иной кандидат сделает для всех нас? Это так важно, потому что мы живём — о чём вы, конечно, уже устали слушать — в глобальном сообществе, где все друг с другом связаны и друг от друга зависимы, где результаты выборов за рубежом могут и будут влиять и на нашу жизнь, и не важно, кто мы и в какой стране мы живём.

Взмах крыльев бабочки по одну сторону Тихого океана может вызвать ураган на противоположном побережье — так же происходит и в мире, в котором мы живём, и в мире политики. Граница между внутренней и международной политикой исчезла. В любой стране, даже в самой маленькой, даже в Сан-Томе и Принсипи, может появиться новый Нельсон Мандела или новый Сталин. Они могут загрязнять атмосферу, океаны, которые принадлежат всем нам, а могут, наоборот, улучшить жизнь каждого из нас.

Но всё же система работает странно: она отстаёт от нашей современной реальности. Выбирать будущих президентов может только небольшое число людей, даже несмотря на то, что их влияние огромно и почти не имеет границ.

Сколько там было в Америке? 140 миллионов голосовали за будущего президента США, и Дональд Трамп получил ядерный чемоданчик. И если это не способно оказать влияние на всех нас, я не знаю, чтó способно.

Аналогично было с референдумом о выходе Великобритании из ЕС: проголосовало всего несколько миллионов британцев, но результат в любом случае существенно повлияет на жизни десятков и сотен миллионов людей во всем мире. Но голосовать могла лишь малая их часть.

Что это за демократия такая? Важные решения, затрагивающие всех, принимаются относительно небольшим количеством людей. Не знаю, как вы, но я не считаю, что это демократия.

И я пытаюсь что-то с этим сделать. Но как я уже сказал, мы не говорим о внутренней политике. Вообще, всем кандидатам я задаю только два вопроса. Одни и те же два вопроса я отправляю им каждый раз. Первый: если вас изберут, что вы сделаете для остальных, для остальной части тех семи миллиардов, которые живут на Земле? Второй вопрос: как вы видите будущее вашей страны в мировом сообществе? Какую роль она в нём сыграет?

Каждому кандидату я задаю одни и те же вопросы. Не все отвечают. Но отвечают всё больше. А некоторые не только отвечают, но и делают это с совершенно невероятным энтузиазмом.

Хочу сказать пару слов о Сейвиуре Чишимбе, одном из кандидатов на последних президентских выборах в Замбии. Его ответы на эти два вопроса были целой 18-страничной диссертацией о его взглядах на потенциальную роль Замбии в мире и международном сообществе. Я разместил это на сайте, чтобы любой мог прочесть. Сейвиур победил в глобальном голосовании, но не на национальных выборах в Замбии.

И тогда я задался вопросом, что же мне делать с этими потрясающими людьми? Выдающимися людьми, победившими в голосовании на сайте. Мы, кстати, постоянно ошибаемся.

Тот, кого выбирают на сайте, никогда не побеждает на внутренних выборах. Возможно, это знак, что внутренний электорат рассуждает только в масштабах одного государства. Они всё ещё не рассуждают глобально. Они всё ещё спрашивают себя: «А какая в этом выгода для меня?» Вместо того, что следовало бы спросить: «А какая в этом выгода для нас?»

Возможно, эти люди, проигравшие свои выборы, могли бы посещать страны, где выборы проводятся сейчас, и напоминать людям, что в наш век необходимо думать немного шире, в том числе и о последствиях для мирового сообщества.

Глобальное голосование не самостоятельный проект. И он существует не изолированно. У него есть история. Он часть проекта, который мы запустили в 2014 году и назвали «Хорошая страна». Идея «Хорошей страны» очень проста. Это наше простое понимание того, что в нашем мире не так, и идеи, как можно это исправить.

О том, что с миром не в порядке, я уже, в общем-то, говорил. Мы столкнулись с огромным, растущим числом критических, жизненно важных глобальных проблем: изменение климата, нарушение прав человека, массовая миграция, терроризм, хаос в экономике, распространение оружия. Все эти проблемы, которые грозят нам вымиранием, по своей природе являются глобальными. Ни одна страна в мире не сможет справиться с ними в одиночку.

Поэтому совершенно очевидно, что мы должны работать сообща, взаимодействовать целыми странами, если хотим решить эти проблемы. Мы это понимаем, но всё равно не делаем. А если и делаем, то не часто.

Большую часть времени страны продолжают вести себя, как если бы они были враждующими племенами, сражающимися друг против друга, как и было во времена, когда государства только зарождались — сотни лет назад. Это нужно менять. Менять не политическую систему или идеологию. Менять культуру.

Мы — каждый из нас — должны понимать: чтобы решать глобальные проблемы, нужно и думать глобально. Мы должны научиться сотрудничать и взаимодействовать чаще, а соперничать — немного реже. Иначе ситуация будет всё ухудшаться и однажды может стать слишком поздно.

Эта перемена сможет случиться, только если мы, обычные люди, скажем нашим политикам, что всё изменилось. Мы должны сказать им, что ситуация изменилась и что теперь у них новые задачи. Старые были слишком просты и однозначны: если у тебя в руках власть, ты ответственен только перед своим народом и только за свою крошечную территорию — и на этом всё. И если ты в попытке сделать для своих что-то хорошее подставляешь всех остальных на планете, ещё лучше. Это считается круто.

Сегодня те, в чьих руках власть и на чьих плечах ответственность, должны решать двусторонние задачи: имея власть, вы ответственны не только за народ своей страны, но и за каждого мужчину, женщину, ребёнка и даже животное на всей планете. Вы ответственны не только за свой кусочек земли, но и за каждый квадратный километр поверхности нашей планеты — и за атмосферу над ней. Если вы не готовы к такой ответственности, то и у власти вам делать нечего. Это должно стать нормой современного мира: мы должны донести это до наших политиков и объяснить, что именно так всё и должно делаться. Иначе нам всем не поздоровится.

В целом я ничего не имею против девиза Трампа «Америка прежде всего». Это довольно банальный лозунг, которому политики всегда следовали и, наверное, должны следовать. Их для того и избирают, чтобы они представляли интересы своего народа. Но что, по-моему, в этом так скучно и так старомодно, так это говорить, что если Америка прежде всего, то все остальные вообще не важны, что возрождение Америки будет означать упадок всех остальных, но ведь так не будет.

За 20 лет работы советником по политическим вопросам я видел сотни примеров политических решений, отвечавших одновременно национальным и международным нуждам, направленных на оздоровление политики в целом.

Я не призываю людей к альтруизму и самопожертвованию. Это было бы просто смешно. Никто и не согласится. Я прошу их очнуться и понять, что нам нужны новый стиль управления, — и это осуществимо, — который сможет отвечать и тем, и другим нуждам, и новые решения, которые будут выгодны для всех.

После выборов в США и референдума в Великобритании мне становится все очевиднее, что единственное разграничение, которое действительно имеет значение, — и это очень просто, — это то, смотрите ли вы на мир через призму одной страны и её прошлого, или, как я, глобально и с упором на будущее. Это и есть новая политика, которая снова разделит мир пополам.

То, что я сейчас скажу, может прозвучать как критика, но это не так. В целом я понимаю, почему многим комфортно смотреть на ситуацию однобоко, смотреть в прошлое.

Когда наступают тяжёлые времена, когда не хватает денег, когда вы не уверены в себе и уязвимы, естественная реакция — замкнуться в себе, думать только о своих нуждах и забыть про всех остальных, и, возможно, начать уверять себя, что раньше было лучше, чем может быть в настоящем и будущем. Но по-моему, это ведёт в тупик. История тоже показывает, что это тупик. Когда люди зацикливаются на себе, на своём прошлом, прогресс поворачивается вспять, и ситуация ухудшается для всех — стремительно.

Если вы так же, как и я, придерживаетесь глобальных взглядов и смотрите в будущее, верите, что лучшее в человечестве — это его многообразие, а лучшее в глобализации — укрепление этого многообразия, её способность благодаря смешению культур давать миру что-то более интересное, более продуктивное, чем когда-либо видела история, то, друзья мои, нам есть, чем заняться, потому что те, кто задумывается только о себе и смотрит в прошлое, объединились, как никогда раньше, и вера в такие идеалы, этот страх, эта тревога, играющие на самых простых инстинктах, захватывают всю планету.

Те, кто верит, как и я, в глобальные идеалы и в будущее, должны начать что-то делать, потому что время бежит очень и очень быстро».