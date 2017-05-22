Жительница Индии дважды покорила Эверест меньше чем за неделю 1 22.05.2017, 13:47

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Фото: DREAM HIMALAYA ADVENTURES

Аншу Джамсенпа обновила рекорд книги Гиннеса.

37-летняя жительница Индии Аншу Джамсенпа достигла вершины Эвереста два раза подряд с интервалом всего в четыре дня, 16 и 21 мая, пишет bbc.ком.

Ее достижение претендует на новый мировой рекорд - лучший женский дубль в покорении высочайшей вершины на планете.

Текущий рекорд книги Гиннеса - двукратное покорение вершины за 7 дней.

Накануне стало известно о гибели трех альпинистов при попытке покорить Эверест за минувшие выходные.

Альпинист из Австралии погиб на тибетской стороне горного массива, словак и американец - на непальской. Спасателям пока не удалось обнаружить четвертого альпиниста (из Индии), который исчез вскоре после покорения вершины.

Сотни альпинистов сейчас взбираются на Эверест в надежде достичь вершины до начала сезона муссонов.

Это уже второе двойное восхождение индуски Джамсенпы: в 2011 году она дважды поднималась на Эверест за 10 дней.

Она также поднималась на вершину в 2013 году.