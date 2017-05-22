Не стало белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика 8 22.05.2017, 14:14

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Виктор Купрейчик

Фото: «Радыё Свабода»

3 июля известному шахматисту исполнилось бы 68 лет.

Сегодня не стало известного белорусского шахматиста, международного гроссмейстера Виктора Купрейчика, сообщает «Народная Воля».

В последнее время Виктор Давыдович болел и даже, когда ездил на какие-то зарубежные турниры, обращался за помощью в медицинские учреждения той страны, где находился.

«Мне необходимо постоянно делать определенные медицинские процедуры, а потому, например, во время турнира, в Ереване все это решалось даже на уровне министра здравоохранения, - рассказывал он. - Мой хороший друг и известный армянский шахматист Рафик Ваганян позаботился. Поэтому приходилось совмещать матчи с посещением больницы. Но шахматы - неотъемлемая часть моей жизни. Когда играю - значит, живу».

3 июля Виктору Купрейчику исполнилось бы 68 лет.