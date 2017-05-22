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Фотофакт: Президент Австрии идет на работу с рюкзаком на спине

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  • 22.05.2017, 15:34
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Фото: AP / Ronald Zak

Свой ланч президент богатой европейской страны несет в руках.

Фотографию того, как президент Австрии Александр Ван дер Беллен идет утром на работу, опубликовало в «Твиттере» «Свобода народа».

«Президент Австрии Ван дер Беллен идет на работу, с рюкзаком на спине в руках несет свой ланч. Доход на душу населения составляет 47 тысяч евро», - написали авторы твита.


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