Фотофакт: Президент Австрии идет на работу с рюкзаком на спине 18 22.05.2017, 15:34

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Фото: AP / Ronald Zak

Свой ланч президент богатой европейской страны несет в руках.

Фотографию того, как президент Австрии Александр Ван дер Беллен идет утром на работу, опубликовало в «Твиттере» «Свобода народа».

«Президент Австрии Ван дер Беллен идет на работу, с рюкзаком на спине в руках несет свой ланч. Доход на душу населения составляет 47 тысяч евро», - написали авторы твита.