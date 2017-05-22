Фотофакт: Президент Австрии идет на работу с рюкзаком на спине

Фотофакт: Президент Австрии идет на работу с рюкзаком на спине18
- 22.05.2017, 15:34
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Свой ланч президент богатой европейской страны несет в руках.
Фотографию того, как президент Австрии Александр Ван дер Беллен идет утром на работу, опубликовало в «Твиттере» «Свобода народа».
«Президент Австрии Ван дер Беллен идет на работу, с рюкзаком на спине в руках несет свой ланч. Доход на душу населения составляет 47 тысяч евро», - написали авторы твита.
ИХ НРАВЫ.— СВОБОДА (@Svoboda_naroda) 21 мая 2017 г.
Президент Австрии Van der Bellen идёт на работу, с рюкзаком на спине в руках несет свой ланч.
Доход на душу населения 47 тыс. pic.twitter.com/QY56Mbq7zz