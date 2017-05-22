Как Виктор Гончаренко вывел «ЦСКА» в Лигу Чемпионов 22.05.2017, 16:04

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Белорусский тренер заставил себя уважать в Москве.

Евгений Марков – о команде Виктора Гончаренко.

После крупной победы над «Анжи» к трибунам вышел Виктор Гончаренко. Фанаты по-своему просили его победить «Спартак», раскачивали его фамилию, а затем тянули название тульского «Арсенала». Второе еврокубковое место для команды, где играли с Ласиной Траоре и без Романа Еременко, удачно вписалось в таблицу и превратило переходный сезон в трамплин, после которого уже нельзя ошибаться, трястись против «Монако» и дважды проигрывать в дерби, пишет tribuna.com

Одной из причин чемпионства «Спартака» называют слабость конкурентов. Если в «Зените» игроки не подружились с Луческу и ни трансферами, ни тренерскими решениями не смогли компенсировать китайские переходы Халка и Витцеля, то в ЦСКА просто не было денег, трансферных приманок для игроков, никогда там не игравших, и стабильной линии одного тренера.

Но даже в таких условиях многое получилось.

Слуцкий оставил третье место и сыгранный состав

Иногда казалось, что наш футбол не заслуживал Леонида Слуцкого, потому что сначала над ним посмеивались, а, потеряв на английских стадионах, начали по нему скучать. Фанаты ЦСКА рисовали оскорбительные растяжки, какой-то армейский VIP постоянно доставал Слуцкого и полез к нему на «Уэмбли», так что прощание с ЦСКА у него получилось формальным. Тренер отдельно не выходил к трибунам на последнем домашнем матче с «Уралом» и сдержанно комментировал вылет из еврокубков от «Тоттенхэма». Тогда он сказал, что уже попрощался через официальный сайт и не хочет ничего добавлять.

Однако от Слуцкого осталось много чемпионов, а в сложном сезоне-2016/17 – когда появился стадион и еще больше финансовых проблем – третье место, восемь очков до «Спартака» и три – до «Зенита». Еще Слуцкий дал клубу подготовленного Виктора Гончаренко, так что во втором месте ЦСКА есть как минимум половина от работы предыдущего тренера, который в этом сезоне был с командой больше, чем новый – 17 туров + Кубок + ЛЧ против просто 13 туров.

Гончаренко зауважали

Замена Слуцкого в ЦСКА получилась настолько плавной, что в приветственном посте армейские соцсети назвали белорусского тренера просто Виктор. После перерыва Викторы стали хедлайнерами нового ЦСКА: Гончаренко не только не ухудшил показатели своего преемника, но и поднял клуб в турнирной таблице и качественно изменил его; Васин наконец разнообразил армейскую оборону и здорово подключился к схеме с тремя центральными; Витиньо начал забивать.

ЦСКА перестроился на идеи Гончаренко, научился быть гибким и перестал казаться предсказуемым. Главная схема – три защитника и два латераля – легко трансформируется, а пропорция атаки и обороны меняется при помощи появления всего одного футболиста. Марио Фернандес, Георгий Щенников или Алексей Березуцкий (даже Кирилл Набабкин) впереди – взрывоопасно для атаки и безопасно для обороны, где есть три защитника и Понтус Вернблум.

Оба Вити и другие игроки не добились бы второго места без главного Виктора, который после матча с «Анжи» вышел к трибунам, надел красно-синий шарф и через мегафон поблагодарил фанатов за сезон. Слуцкий, у которого были реальные поводы обижаться на «фанатку», так никогда не делал. Гончаренко уходит в лето, и у него хорошие отношения абсолютно со всеми.

ЦСКА научился жить без Еременко и Дзагоева

Два главных игрока в центре поля и забивные полузащитники пропали. Еременко – уже навсегда, а Дзагоев травмируется так часто, что приходится выживать без него. Все свои законные матчи Еременко играл от начала до конца, его дальние удары выкручивали для ЦСКА очки, а великолепный первый тайм против «Байера» заставил подумать, что у Леонида Слуцкого может опять получиться в Лиге чемпионов.

За весь сезон Дзагоев сыграл на 160 минут больше, чем Еременко. Виктору Гончаренко пришлось отливать новый центр, где многим заправлял Александр Головин, а Вернблум и Натхо отвечали за то, чтобы он не сильно этим увлекался. Когда появлялся Дзагоев, наступало оживление, но даже без него ЦСКА забивал, придумывал и подбирался ко второму месту.

В клубе научились жить без ключевых игроков и снова добились результата с очень короткой скамейкой. Всем опять было непонятно, почему на новом стадионе их сделали такими длинными.

Витиньо и Чалов стали новыми звездами

Федор Чалов и Витиньо – главные нападающие ЦСКА и люди, о которых не говорили в начале сезона. Чалов закладывал камень в фундамент нового армейского стадиона, а Витиньо после того, как его вытеснил Константин Базелюк, окреп в чемпионате Бразилии и вернулся с голами и взрослыми мыслями («Я нашел смысл жизни в футболе»).

По количеству голов оба игрока обогнали Траоре и вместе с Бибрасом Натхо стали лучшими бомбардирами ЦСКА – впереди 15 игроков из семи команд премьер-лиги, но даже с такой статистикой можно добиваться квалификации Лиги чемпионов. Витиньо догнал по полезности Натхо (у обоих 6+5), а Чалов в итоге стал круче, чем игрок сборной Александр Головин (6+2 против 3+4).

Чалова любили сначала за то, что он выпускник армейской школы и забил четыре гола «Монако» в юношеской Лиге чемпионов. Теперь он стал полноценным форвардом ЦСКА и оттеснил в сторону «Динамо» Алексея Ионова. Чалов начинал с гола в пустые ворота «Уралу», а закончил дублем «Арсеналу», двумя важными голами на выезде («Уфа» и «Амкар») и похоронами «Анжи», когда он разобрался с тремя защитниками. Вторые сезоны обычно бывают очень трудными для молодых игроков, наверняка с Чаловым будет что-то похожее, но он играет очень уверенно.

В аремейском нападении не было настолько забивающего русского форварда с тех пор, как Валерий Газзаев ставил Сергея Семака в нападение.

Витиньо теперь называют Витюшей абсолютно все, потому что он крут в общении с мячом (пересмотрите гол в ворота «Анжи») и хорош не только против «Томи». Об Оланаре не вспоминает вообще никто, а игристая связка Чалов-Витиньо, о которой в конце первого круга было больно даже подумать, сейчас зажигает.

Итог

ЦСКА в этом сезоне ни разу не победил своих конкурентов («Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Ростов») – плохо для эмоций, правда, это никогда не мешало финишировать высоко и становиться чемпионом.

ЦСКА пропустил меньше всех в чемпионате и закончил сезон с лучшей разницей забитых и пропущенных – отлично, ведь в защите появился новый человек, а после перерыва команда пропустила всего 4 гола.

ЦСКА на втором месте – заслуженно. Так говорит Виктор Гончаренко.