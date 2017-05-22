Названа дата начала переговоров о Brexit 22.05.2017, 16:29

Фото: ukrep.be

Страны Евросоюза передали главе переговорной группы мандат на начало переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза начнутся ориентировочно 19 июня. Об этом сообщил глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье в понедельник, 22 мая, в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна».

Ранее в тот же день все 27 стран, остающихся в Евросоюзе, уполномочили Барнье начать переговорный процесс о Brexit. Конечной целью переговоров является заключение до марта 2019 года соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Барнье надеется, что эта часть завершится к началу 2018 года. В соглашении также будут определены основные рамки будущих отношений Лондона и Брюсселя - эти темы относятся ко второму этапу переговоров.

ЕС пересмотрел стоимость Brexit для Лондона

Как сообщила 3 мая газета The Financial Times, Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.

Брюссель пересмотрел расчеты, согласно которым от Лондона планировалось потребовать около 60 млрд евро. Если раньше европейские страны опасались политических рисков, то теперь они добавляют к счету все новые статьи, рассчитывая таким образом залатать дыру в бюджете ЕС, возникающую из-за Brexit, отметило издание. Эти сообщения вызывают беспокойство Лондона, а также угрозы прекратить переговоры о выходе из Евросоюза.

В Великобритании 8 июня пройдут внеочередные парламентские выборы. Берлин призвал Лондон начать переговорный процесс как можно скорее после их проведения.