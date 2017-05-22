Николай Черноус вернул Барановичам дорогу 22.05.2017, 17:18

Барановичский активист собрал подписи горожан и добился ремонта тротуара.

В ноябре прошлого года Николай Черноус-младший обратился к местным властям с просьбой отремонтировать тротуар на улице Промышленной. К письму приложил подписи местных жителей, которые сам собрал. В апреле 2017 года из горисполкома пришло письмо, в котором сообщили, что тротуар отремонтировали, пишет intex-press.by.

Николай Черноус-младший рассказывает, что летом прошлого года, когда он проводил предвыборную агитацию как кандидат в «депутаты» «палаты представителей», ему доводилось часто общаться с жителями города. Многие люди делились с ним своими проблемами. Например, жители улицы Промышленной, по словам Николая Черноуса, жаловались на ужасное состояние тротуара, который проходит вдоль их улицы и соединяет жилые дома с автобусной остановкой.

– Когда я бывал в том районе, тоже обращал на него внимание. По этому тротуару ходить было невозможно! – рассказывает Николай Черноус. – А как быть мамам с колясками или инвалидам?

К ноябрю Николай Черноус собрал около 60 подписей горожан в поддержку ремонта тротуара на улице Промышленной и направил письмо в Барановичский горисполком.

В декабре ему ответили, что погодные условия пока не позволяют выполнить ремонт тротуара, и он будет сделан весной 2017 года, когда растает снег.

– Если честно, я думал, что к весне про наше обращение и про тротуар забудут, – рассказывает Николай Черноус.

Но, к удивлению активиста, в конце апреля ему пришло письмо из Барановичского горисполкома, в котором было сказано, что часть тротуара (около дома №32 на улице Промышленной) уже отремонтировали, остальное (участок между домами №№ 38 и 42) сделают до конца года.

– Я съездил на Промышленную и убедился, что самую ужасную часть тротуара действительно отремонтировали, – рассказывает Николай Черноус. – Объединившись, можно добиваться решения проблем.