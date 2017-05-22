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Житель Сочи выиграл в лотерею почти $6,4 миллиона

  • 22.05.2017, 17:27

Билет с рекордным выигрышем был куплен за $12,3 с помощью мобильного приложения.

Рекордный суперприз почти в 364,7 миллиона российских рублей достался одному из жителей Сочи. Об этом tass.ru сообщили организаторы лотереи «Столото».

«В «Гослото «6 из 45» разыгран рекордный суперприз в размере 364,7 миллиона российских рублей (почти 6,4 миллиона долларов. — Прим.). Это абсолютный рекорд российских лотерей, еще никто и никогда не выигрывал такую невероятную сумму», — говорится в сообщении.

Билет с рекордным выигрышем был куплен в Сочи за 700 российских рублей (около 12,3 доллара) с помощью мобильного приложения. «Это была развернутая ставка — одно поле, в котором было отмечено семь чисел. В 2943-м счастливом тираже выпали следующие числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34», — уточнили в компании.

Обладатель билета за выигрышем пока не обратился.


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