С 1 июня в минском метро будет играть белорусская классика 3 22.05.2017, 21:03

Столичные активисты запускают проект «Гукі метро. Слухай сваё».

С 1 июня в Минске запускается проект «Гукі метро. Слухай сваё» – в метро можно будет услышать классические белорусские музыкальные произведения. «Пилотной» композицией станет полонез «Северная звезда» Наполеона Орды, сообщает citydog.by.

Музыка с подобранным видеорядом будет транслироваться на 60 экранах, установленных на платформах станций. Организаторы проекта хотели, что классика звучала и в вагонах, но этого сделать не разрешили из-за техники безопасности. Составлять плейлист авторам проекта помогали в Белорусской государственной академии музыки: в список вошли произведения Манюшки, Аладова, Глебова и Богатырева.

Авторы проекта – минчане Глеб Вайкуль и Дарья Барановская. Они нашли бюджет для воплощения идеи и обо всем договорились с компанией «БелРосРеклама» и минским метрополитеном. Ребята надеются, что со временем белорусская классика зазвучит и в наземном транспорте.

Глеб поделился, что идея проекта началась с увлечения музыкой Баха в фильмах Тарковского. «Я стал регулярно ходить на концерты в филармонии, орган в Фарном костеле. А что из классических композиций есть в Беларуси? Кроме «Прощания с Родиной» Агинского ничего не вспоминают», – объясняет Глеб.

Вместе с Дарьей они подались на конкурс социальных проектов Social Weekend,

вышли в финал и получили поддержку. Сейчас Глеб и Даша работают над тем, чтобы получить права на публичное воспроизведение музыки для композиций, которым меньше 50 лет. Идет и работа над дизайнерским оформлением роликов и качественной звукозаписью. После запуска пилотного полонеза Орды активисты собираются сделать опрос про то, как воспринимается классика в общественных местах.