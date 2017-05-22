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Данкверт ограничил поставки мяса еще с ряда предприятий Беларуси

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  • 22.05.2017, 21:14

Россельхознадзор с 24 мая ограничил и ввел запрет на поставки мяса с трех белорусских предприятий.

Россельхознадзор с 24 мая запрещает поставки продукции с белорусского предприятия «Мясной двор «Тарасово», которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота, сообщает interfax.by.

Это связано с тем, что ветслужба Беларуси не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор.

Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.

С 24 мая введены также ограничения на поставку в РФ продукции предприятий «Мясопродукт» и «Розовый кит» и сохранены ранее введенные временные ограничения на ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината.

В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината N 1.

Служба также сообщила, что ОАО «Смолевичи Бройлер» сохранило право на поставку в РФ. Вместе с тем сохранен запрет на поставки продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс».


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