Данкверт ограничил поставки мяса еще с ряда предприятий Беларуси

Данкверт ограничил поставки мяса еще с ряда предприятий Беларуси5
- 22.05.2017, 21:14
Россельхознадзор с 24 мая ограничил и ввел запрет на поставки мяса с трех белорусских предприятий.
Россельхознадзор с 24 мая запрещает поставки продукции с белорусского предприятия «Мясной двор «Тарасово», которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота, сообщает interfax.by.
Это связано с тем, что ветслужба Беларуси не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор.
Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.
С 24 мая введены также ограничения на поставку в РФ продукции предприятий «Мясопродукт» и «Розовый кит» и сохранены ранее введенные временные ограничения на ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината.
В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината N 1.
Служба также сообщила, что ОАО «Смолевичи Бройлер» сохранило право на поставку в РФ. Вместе с тем сохранен запрет на поставки продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс».