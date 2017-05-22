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Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗР

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  • 22.05.2017, 22:26
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Власти страны опасаются, что оружие может попасть в руки их противников на фоне массовых протестов.

Венесуэла обладает 5 тыс. ракетами для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) российского производства, что делает ее крупнейшим хранителем оружия в Латинской Америке, пишет Reuters со ссылкой на военные документы, с которыми агентству удалось ознакомиться, передает РБК.

Речь идет об одной из последних модификаций ПЗРК «Игла» (SA-24 Grinch по классификации НАТО), которым при необходимости может управлять один человек. Данные о запасах 5000 единиц оружия у венесуэльского правительства являются первыми достоверными сведениями об объеме вооружения в стране, пишет Reuters.

Военные источники и эксперты по оружию, с которыми побеседовало агентство, заявили: в Венесуэле растут опасения, что ракеты могут похитить, украсть или продать политическим противникам власти. Беспокойство правительства связаны с общественными беспорядками в стране.

Нет никаких доказательств, что венесуэльское правительство использовало оружие, однако на прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что оно предоставляет «невероятно серьезную» угрозу региональной безопасности в стране.

Бывший высокопоставленный генерал армии и министр, который беседовал с агентством на условиях анонимности, рассказал, что ПЗРК хранят преимущественно на складах на побережье, опасаясь нападения США. Источник пояснил, что, кроме 5 тыс. ракет российского производства, у Венесуэлы есть 1500 единиц пусковых установок, которые необходимы для использования ракет.

Правительство Венесуэлы и военные не прокомментировали агентству полученные сведения.

Reuters поясняет, что ПЗРК были закуплены в конце правления предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, который руководил страной с 1999 по 2013 годы. Агентство пишет, что в 2010 году Россия выделила Венесуэле $4 млрд на покупку оружия, однако не известно, были ли ракеты ПЗРК частью этой сделки.

В течение двух последних месяцев в Венесуэле проходят многочисленные акции протеста. Митингующие требуют смещения президента страны Николаса Мадуро, обвиняют его в узурпации власти в стране и требуют политических реформ. В ходе столкновений пострадали сотни человек, десятки погибли.

На фоне протестов Мудуро повысил минимальную зарплату на 60%, однако митинги продолжаются. Глава государства обвинил оппозицию в убийстве мирных граждан и заявил, что его политические противники использовали снайперов для этого.


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