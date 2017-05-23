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Журналиста «Белсата» оштрафовали за материал, который не вышел в эфир

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  • 23.05.2017, 11:57
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Эхо Дня Воли для независимых журналистов слышно и в мае.

Новыми штрафами за сотрудничество с нашим телеканалом наказали журналистов Павла Можейко и Сергея Русецкого, сообщает «Белсат».

Суды состоялись синхронно в Гродно и Витебске

«Максимальное освещение самых горячих событий вызывает такую реакцию. Это штраф «Белсату», а не мне», — уверен Павел Можейко

«Абсурдность в том, что материал, который я собирал, не вышел в эфир, так как минские события «перебили» витебские и поэтому абсолютный абсурд, но час мы играли в суде», — отметил Русецкий.

Суд Октябрьского района Витебска постановил оштрафовать журналиста, который сотрудничал с «Белсатом», на Br 460 рублей. Дело рассматривала судья Алеся Жарикова. Сергея Русецкого обвинили в том, что он работает на иностранное средство массовой информации без аккредитации и 25 марта, во время празднования Дня Воли в Витебске, незаконно собирал и распространял медиа-продукцию.

Аналогичное обвинение предъявлено против Можейко

Его приговорили к Br 529 рублей штрафа, постановление озвучила судья Ленинского района Гродно Петрова. Доказательствами по административному делу послужили съемки с «твиттера» журналиста.


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