В Барановичах задержали криминального авторитета 1 23.05.2017, 19:05

Задержанный был «смотрящим» за городом.

В Барановичах милиционеры задержаны криминального авторитета, передает БелТА со ссылкой на 6-е управление по Брестской области ГУБОПиК МВД.

29-летний мужчина занимался рэкетом и вымогательством, принадлежал к преступной группировке. За определенную плату он «крышевал» индивидуальных предпринимателей, участвовал в решении конфликтных ситуаций между конкурентами. Задержали его при силовой поддержке брестского ОМОНа за драку в подконтрольном ему кафе.

Задержанного поместили в следственный изолятор. Теперь сотрудники ГУБОПиК выясняют дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Сообщается, что задержанный был «смотрящим» за городом. Ранее он уже был судим за вымогательство и сопротивление милиционерам, имел определенный статус в криминальной среде. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина поддерживал связь с известным белорусским криминальным авторитетом, который сейчас находится за пределами страны, заявляют правоохранители.