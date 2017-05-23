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В Барановичах задержали криминального авторитета

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  • 23.05.2017, 19:05

Задержанный был «смотрящим» за городом.

В Барановичах милиционеры задержаны криминального авторитета, передает БелТА со ссылкой на 6-е управление по Брестской области ГУБОПиК МВД.

29-летний мужчина занимался рэкетом и вымогательством, принадлежал к преступной группировке. За определенную плату он «крышевал» индивидуальных предпринимателей, участвовал в решении конфликтных ситуаций между конкурентами. Задержали его при силовой поддержке брестского ОМОНа за драку в подконтрольном ему кафе.

Задержанного поместили в следственный изолятор. Теперь сотрудники ГУБОПиК выясняют дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Сообщается, что задержанный был «смотрящим» за городом. Ранее он уже был судим за вымогательство и сопротивление милиционерам, имел определенный статус в криминальной среде. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина поддерживал связь с известным белорусским криминальным авторитетом, который сейчас находится за пределами страны, заявляют правоохранители.


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