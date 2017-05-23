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Аналитики подсчитали стоимость всей недвижимости мира

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  • 23.05.2017, 22:23
Фото: tut.by

Все объекты недвижимости в мире оцениваются в 2,8 раза дороже, чем мировой годовой ВВП.

Совокупная оценочная стоимость всех построенных в мире объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также лесных участков и сельскохозяйственных земель составляет $ 228 трлн, выяснили эксперты международного агентства недвижимости Savills, передает РБК.

Это в 1,3 раза больше стоимости всех акций, облигаций и долговых ценных бумаг ($ 170 трлн) и в 35 раз — всего когда-либо добытого золота ($ 6,5 трлн).

Только за прошедший год мировая недвижимость выросла в цене на 5%, отмечают риелторы. Так, по состоянию на январь 2016-го общая стоимость всех недвижимых активов составляла $ 217 трлн. Для сравнения: мировой ВВП вырос за 2015−2016 годы всего на 2,3%.

Таким образом, все объекты недвижимости в мире оцениваются в 2,8 раза дороже, чем мировой годовой ВВП (в 2015 году это отношение составляло 2,7), говорится в материалах Savills.


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