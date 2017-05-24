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В лесах под Владимиром нашли миллиарды cоветских рублей

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  • 24.05.2017, 7:59

Высказана версия, что именно это и есть «золото партии».

Миллиарды рублей обнаружили в лесах Владимирской области. Ракетные шахты до отказа набиты купюрами, и их здесь измеряют тоннами. Есть версия, что это золото партии, но мало верится, что кто-то таким образом стал бы прятать деньги.

Здесь куда не наступи, попадешь на купюру: советские червонцы, полтинники, сотни, которые в те времена даже увидеть было большой редкостью, разбросаны по лесной поляне, передает телеканал «Звезда».

Под ногами исследователей из Петербурга оказались разбросаны миллиарды советских рублей. Эти некогда сокровища великой страны утоплены в болоте под Владимиром. Во времена СССР - место секретное, стратегической важности. Здесь находилась пусковая шахта межконтинентальных баллистических ракет. Прежде чем прикасаться к купюрам, проверяют уровень радиации.

После распада Союза и подписания договора о сокращении ядерных сил оружие вывезли, а шахты глубиной около двадцати метров законсервировали. Сбрасывать сюда старые деньги начали в девяностых. В оборот входили новые, российские купюры.

Часть финансового запаса бывшего союза тогда отправили на утилизацию. Сжигать деньги, в момент превратившиеся в никому ненужные цветные бумажки, должны были в Украине. Но объем был настолько огромен, что вывезти и утилизировать все и сразу оказалось невозможно. Сжигать где попало тоже было нельзя.

Однако, кроме внушительного вида разбросанных по земле денег, ценности у находки нет никакой. Это всего лишь бумажки, не представляющие никакого интереса даже для бонистов.

Эта находка точно не последняя. Вокруг Москвы, в лесах Костромской, Ивановской, Владимирской областей таких когда-то секретных советских шахт - десятки. Историки утверждают, все эти годы в них может гнить до пятисот тонн советских рублей. Сколько это в пересчете на точную сумму, сказать сложно, но судя по объемам, под землей хранится не один десяток бывших миллиардов.


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