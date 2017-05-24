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Жадность государства

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  • 24.05.2017, 9:59

В отличие от Беларуси, путешествия в европейских странах уже давно не считаются роскошью.

И дело даже не в высоких зарплатах условных немцев и французов. Главная причина – в том, что еще в середине 70-х годов в мировой гражданской авиации произошла революции, которая полностью изменила представления людей об авиаперелетах, пишет «Салідарнасць».

Именно тогда американский предприниматель Фредди Лейкер основал первый лоукост – авиакомпанию, которая начала продавать дешевые билеты с пометкой «без излишеств». Идея быстро распространилась из США в Европу – и позволила миллионам людей летать на самолете по цене намного более выгодной, чем поездка на поезде или автомобиле.

Благодаря лоукостам, долететь Лондона в Милан, к примеру, сейчас возможно за 16 евро, а из Вильнюса до греческого Крита – за 50 евро. Такая практика действует в большинстве европейских стран.

Но не в Беларуси.

Есть много отговорок, которые используют чиновники, чтобы объяснить, почему лоукосты не летают в нашу страну. Но, кажется, мешает этому только одно – элементарная жадность со стороны государства.

Дело в том, что все самые прибыльные авиационные направления в/из Беларуси сегодня перекрывает государственная авиакомпания «Белавиа», которой просто невыгодно подпускать к «кормушке» дешевых европейских перевозчиков. Если бюджетные авиалинии предлагают перелеты в диапазоне от 40 до 150 евро, то в белорусских реалиях речь идет о суммах в несколько раз больших. То есть отсутствие конкурентов позволяет государству продавать билеты по завышенным ценам, получая сверхприбыли.

Наверняка и в указе о безвизовом режиме для граждан 80 стран было прописано одно обязательное условие – прибытие в страну через Национальный аэропорт и никак иначе. Так чиновники постарались компенсировать те деньги, которые государство теряет из-за отмены консульских сборов.

В проигрыше, как это часто бывает, оказываются рядовые белорусы, которым остается либо платить скрытый «визовый сбор», либо летать через хорошо знакомые многим аэропорты Вильнюса и Каунаса.

Кстати, уже с осени крупнейший лоукост-перевозчик Ryanair приходит в Украину – авиакомпания объявила о выходе на местный рынок, а уже начиная с осени жители соседней страны смогут летать в Европу по низким ценам.

Белорусам же, видимо, вновь предложат посидеть дома, наслаждаясь красотами дачных участков.


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