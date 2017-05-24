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Фотофакт: Минчанин сделал лежак за балконом и загорает

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  • 24.05.2017, 11:20
Фото: tut.by

Загорать 80-летний Владимир решил, чтобы получать витамин D.

В Курасовщине минчане заметили странную конструкцию. За балконом третьего этаже сооружен самодельный лежак, на котором регулярно загорает пожилой мужчина. Как удалось выяснить tut.by, загорающий – 80-летний Владимир.

Приглашать к себе журналистов Владимир не стал – говорит, что «ему некогда, обедает». На самодельном лежаке он прямо с тарелкой. До пенсии Владимир работал инженером на заводе, а лежак смастерил еще 6 лет назад. Все необходимое купил на Поле чудес в Ждановичах: в основе – ДСП, а держится все на металлических опорах. Вес Владимира – 58 килограмм – выдерживает.

Конструкцию мужчина придумал сам и пользуется ей с ранней весны и до осени. Загорает, только когда солнечно, а вечером убирает лежак внутрь и просто сидит на балконе. Загорать Владимир решил, чтобы получать витамин D.

Пару лет назад Владимир все-таки не удержался и упал. Повезло, что прямо под балконом растет большой куст, который смягчил падение. В квартиру он смог вернуться самостоятельно, но ногу все-таки повредил.

Соседи говорят, что Владимир придерживается здорового образа жизни, до осени ходит босиком, а зимой – налегке. Еще он собирает лекарственные травы. К Владимиру соседи относятся с уважением, считают его порядочным и интеллигентным. Говорят, что он подкармливает птиц и бездомных котов, а женщинам помогает доносить сумки из магазина.


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