Предсказуемое бездействие по-шкловски 4 24.05.2017, 12:49

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Ущерб от действий варваров невосполним.

На дачных участках Могилевской области в разгаре сезон весенних полевых работ. Хороший урожай предвкушают те, кто заблаговременно подготовил почву. Вот только плодородный грунт — удовольствие не из дешевых. На этом фоне в регионе расцвел «серый» промысел по добыче плодородного слоя. Срывают его варварски, уничтожая экосистему, пишет 6tv.by.

А преступник кто?

Уничтожение плодородного слоя почвы является экологическим преступлением. Статья 15.11. «Порча земель» Гражданского Кодекса РБ предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере от трех до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до пятисот базовых величин. Есть и уголовная ответственность: статья «Порча земель» предусматривает до двух лет ограничения свободы, а если ущерб нанесен в особо крупном размере, то до пяти лет лишения свободы.

Ущерб от действий варваров невосполним. Уничтоженная плодородная земля без рекультивации высоких урожаев не даст. Как бы ни старались потом должностные лица «замазать» (засеять) грехи бизнесменов от земли.

За тонну грунта «бизнесмены» берут 10 — 15 рублей. На среднестатистический участок заказывается, как правило, до 60 тонн… дорогое удовольствие для простого дачника. В дополнение к факту преступления, за которое нужно будет ответить по Закону.

Но, оказывается, не все так просто: чаще всего возникает ситуация, когда милиция установила факт хищения земли, но не застала расхитителя на месте происшествия. Мало того, что сложно подсчитать вред, потому что для этого необходимо знать площадь и глубину нарушенных земель. Вот и получается, что наказать такого «предпринимателя» можно только поймав его на месте происшествия. А для того, в свою очередь, главное оттуда незамеченным уехать. Дальше ему ничто не грозит. Так преступник думает, во всяком случае…

Закономерная нераскрываемость экологических преступлений

Иногда складывается ситуация таким образом с отдельными преступлениями, что прояви милиция чуть настойчивости и злодей ответит по Закону. В Шкловском районе только слепой не видит, почему в Днепре нет рыбы. Практически всем известно, кто электроудочками бьет рыбу, но и кто преступников «крышует». Но это так, к слову, чтобы отдельные работники «от бюджета» не расслаблялись, а милиция не думала, что народ ничего не знает.

Сегодня разговор о преступлениях национального масштаба – уничтожении плодородного слоя почвы. Ведь не зря в данном случае возникают понятия «ответственность» преступников и «безответственность» чиновников. Выходит, что и для председателя райисполкома лично. Сам факт преступления очевиден, но и поражает масштабностью и наглостью преступников. В нашем случае известны параметры уничтожения плодородного слоя на двух участках – 2800м2 (на одном участке на глубину 22 см, на другом – на 40 см), а это уже тянет на 5 лет отсидки в тюрьме.

Последствия изъятия плодородного слоя почвы сказались на посевах зерновых. Ясно, что урожай на испоганенных участках будет низкий (есть вариант, что в засушливое лето его не будет вовсе) по сравнению с рядом эксплуатируемыми площадями, коих не тронул ковш экскаватора.

А вот и фото экскаватора, который на виду специалистов и руководителей СП «Газовик-Сипаково» отработал целый день на погрузке плодородного слоя земли, кстати, на «колхозной» земле. Отвозил груз самосвал «Скания», который весьма успешно потрудился на ниве уничтожения природы. Посчитано, что на восстановление почвы на данных участках природе придется работать…2000 лет.

Казалось бы, привлекайте к ответственности виновных, найти которых особого труда не представляет. Тем более, что ущерб, нанесенный экологии исчисляется в 150 000 рублей – неплохая сумма для возможности рекультивации поврежденных земель. Однако, милиция весьма индифферентно отнеслась к данной возможности. Следователь даже не удосужился допросить автора статьи, хотя и назначил встречу по месту преступных событий, на которую так и не явился. Выходит, что особого интереса данное преступление у местных милиционеров не вызывает. А может и запрещено правоохранителям лезть не в свое дело. Такая мощная техника может подчиняться только крупным начальникам и без ведома чиновников экскаватор и самосвал не могли на территории Шкловского района войти в преступные отношения с землей.

Интересна дальнейшая судьба плодородного слоя. Заказчики-похитители не так и просты в решении личных дачных вопросов. Привлечь их пока не за что – грунт вывезен в карьер, который превращен в его накопитель. Придет время, и этот грунт будет доставлен по назначению.

Но есть и нетерпеливые – некоторые из заказчиков уже сегодня воспользовались накопителем и стали вывозить плодородный слой почвы по известному им адресу. Или адресам…