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Нина Шидловская: Не советую играть с КГБ

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  • 24.05.2017, 16:41
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Нина Шидловская

Ряду арестованным по «делу патриотов» продлевают срок следствия.

До сих пор за решеткой остаются 16 человек, которые арестованы по «делу патриотов». И для части из них, по информации адвокатов, продлили срок следствия. И, соответственно, срок пребывания под стражей. Об этом «Еврорадио» заявила общественный представитель семей задержанных Нина Шидловская:

- Сегодня уже идет информация, что по некоторым арестованным принимается решение, и, соответственно, это доводится до сведения лица, в отношении которого принято решение о продлении срока следствия. Я точно знаю про двух человек, но пока не буду называть имена. И сроки там тоже разные: от 2 до 4 месяцев. Очевидно, что этот процесс принятия решения о продлении срока следствия будет в ближайшие дни применяться к остальным задержанным.

Так, на 4 месяца продлено следствие в отношении задержанного Андрея Дундукова. Это, а также другие нарушения прав задержанных и явная политическая направленность дела дают основания признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными, считает Шидловская.

Также общественный представитель семей задержанных не исключает, что в отношении некоторых арестованных действительно применяются физическая сила и психотропные вещества. Это, говорит Шидловская, следует из наблюдения адвокатов за поведением парней и содержания их писем на волю.

Тем не менее Шидловская не советует арестованным подписывать соглашение о сотрудничестве с КГБ, чтобы выйти на свободу.

- Это те игры, которые ты никогда в жизни не переиграешь. И подписав, ты ставишь не только на своей совести, но и на дальнейших действиях большой крест.

Особое внимание Нина Шидловская обращает на тяжелое моральное и финансовое состояние семей задержанных. Говорит, помощь им приходит, но ее недостаточно.


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