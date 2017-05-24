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Re1ikt презентует на бис новый альбом «Kufar»

  • 24.05.2017, 19:49

Белорусская фолк-рок группа заново исполнит композиции с нового альбома в минском ТNT Rock Club 28 мая.

Об этом сообщает «Новы час».

«Перед тем как основательно засесть за новый материал, продолжаем традицию играть программу на бис - не так много поводов существует чтобы исполнить полностью альбом. Многие из треков довольно сложно выполнить живьем, поэтому для нас это хороший вызов. А для наших слушателей хорошая возможность послушать песни, которые мы очень редко играем на концертах», - говорит лидер группы Re1ikt барабанщик Александр Демиденко.

Альбом «Kufar» записывался в Польше параллельно с лучшим белорусским рок-альбомом 2015 года «Лекавыя травы» (Experty.by и Rock Profi) и получился таким же лирическим и атмосферным. В него вошли и многие бонус-треки «необычного» Re1ikt, который всегда экспериментирует (например, стадионный хит «Razam» - гимн футбольного клуба «Крумкачы», а также джаз-роковый дуэт «Tolki shieh» с саксофонистом Krabmabambula Павлом Аракеляном на слова Янки Купалы).

Средства на издание альбома, а также на съемки клипа на песню «Drobnieńki doždžyk» группа собрал по результату успешной краудфандинговой кампании на платформе «Толока».


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