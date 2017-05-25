Шакутин и Семашко решили строить новый тракторный завод всего за $350 миллионов 19 25.05.2017, 8:15

Деньги хотят взять в долг у китайцев.

О новом прожекте сообщил вице-премьер Владимир Семашко.

«Глава холдинга «Амкодор» Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю этот проект», - цитирует его слова БелТА.

По его мнению, это поспособствует развитию конкурентной среды, в том числе и для МТЗ. На реализацию проекта понадобится около 300-350 млн долларов. Говоря о финансировании проекта, Владимир Семашко отметил, что это будут привлекаемые средства.

«Это будут кредиты зарубежных банков. Секрета нет, вроде, основная линия - это будут китайские кредиты», - уточнил он. Завод планируется построить за три года после принятия окончательного решения по кредитованию.