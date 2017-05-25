Победа: Независимый профсоюз помог рабочему вернуть почти $1500 4 25.05.2017, 12:38

Юрий Беляков, юрист профсоюза РЭП

Минское предприятие «Гарант качества» выплатит уволенному бетонщику долги по зарплате и компенсацию.

Суд Центрального района Минска рассмотрел иск члена профсоюза РЭП Павла Специана к ООО «Гарант качества». Интересы истца представлял в суде правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, сообщает praca-by.info.

В исковом заявлении Павел просил суд обязать ответчика уволить его по статье 41 Трудового кодекса, взыскать с ответчика заработную плату, окончательный расчет и трехкратный средний заработок при увольнении.

В августе прошлого года молодой человек устроился на работу к ответчику на должность плотника-бетонщика с заработной платой 900 рублей в месяц и заключил контракт. Но уже в феврале текущего года он написал заявление на увольнение по статье 41 Трудового кодекса – по требованию работника: в октябре, ноябре, декабре 2016 года наниматель задерживал ему выплату зарплаты до 1 месяца.

Также Павлу Специану была задержана зарплата и выплата отпускных за январь 2017 года.

Департамент государственной инспекции труда по г. Минску подтвердил все указанные Павлом факты нарушения трудового законодательства.

Судья Длужневский А.Н. 6 апреля 2017 года вынес решение, по которому был расторгнут контракт между ответчиком и Специаном по требованию работника.

С ООО «Гарант качества» взыскан окончательный расчет 134.65 рублей и трехкратное возмещение среднего заработка по контракту 2748.69 рублей. Всего – 2883.69 рубля.

Представлявшая интересы ответчика юрист вела себя скованно. Основной аргумент, по которому она просила суд отказать Специану в удовлетворении исковых требований, звучал так:

– А если каждый будет так делать, то где нанимателю взять деньги, чтобы со всеми рассчитаться? Я считаю, что это неправильно!