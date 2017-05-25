Невеста Мирослава Лозовского рассказала о пытках после ареста 1 25.05.2017, 15:32

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ФОТО: SVABODA.ORG

В СМИ попадает все больше информации от родственников задержанных по «делу патриотов».

Невеста одного из фигурантов «дела Белого легиона» Мирослава Лозовского Светлана рассказала «Свабодзе» про известные ей факты: что ее жених был сильно избит во время ареста и что в первые дни следствия к нему не пускали адвоката, хотя допросы продолжались, в том числе ночью.

«Сейчас о пытках ничего не знаю, так как таких данных они не дают, в письмах об этом ничего не пишут, потому что тогда бы письма не доходили. Поэтому не знаю, верить ли этим мнениям о пытках. От адвоката знаю, что выглядит он как будто нормально, ни на что не жалуется, чувствует себя хорошо.

Но как там на самом деле, если честно, не знаю. Надеюсь, что без этого обходится. Но при задержании - да, видела, что у него лицо было разбито до крови. Пришли к нам с обыском, а его сначала не привели, обманывали меня, говорили, что он где-то едет, хотя держали внизу. Я потребовала, чтобы его привели, и в конце концов это сделали. На лице Мирослава было много крови, которая запеклась, но была и свежая кровь. Когда посадили к стене, то кровь закапала из носа на пол. Сами мне предложили ему лицо вытереть. Как понимаю, если была свежая кровь, то внизу избивали, когда держали перед квартирой. И на затылке было большое красное пятно крови от удара. Но сейчас такого нет, как говорит адвокат, все нормально. Хотя адвокаты же дают подписку о неразглашении», - говорит Светлана.

Мог ли Мирослав Лозовский сразу после задержания общаться с адвокатом?

Светлана говорит:

«Нет, потому что знаю, что сразу к нему не пускали адвоката, при этом допросы продолжались. И еще про первую неделю Мирослав говорил, что не давали спать, так как приходили с допросами. Это он передавал через адвоката. Что ходили к нему ходили и ходили - так целую неделю. Об этом я узнала недавно, так как не хотели меня беспокоит, не рассказывали», - говорит невеста Мирослава Лозовского.